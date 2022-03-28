"Получили временное пребывание": как Илона Гвоздева нашла убежище в Италии
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
Украинская танцовщица Илона Гвоздева нашла жилье в Италии. Ее приютила одна из итальянских семей.
Танцовщица Илона Гвоздева поделилась с поклонниками радостной новостью. Она с детьми и мамой получила возможность временного пребывания в одной из итальянских семей.
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Илона Гвоздева нашла убежище в Италии
Танцовщица рассказала, что ей помогла девушка из Италии. Звезда зарегистрировалась на сайте Refugees Welcome – там семьи предлагают бесплатное убежище для украинцев. Илона Гвоздева выбрала себе семью, наиболее подходящую по условиям, региону.
Илону Гвоздеву приютили в Италии / Фото с инстаграма звезды
После этого звезда приехала на собеседование и осмотр квартиры. Так она получила возможность проживания в Италии.
Сегодня мой день наконец-то превратился в праздник, потому что мы получили временное пребывание в прекрасной итальянской семье Джанфранко и Джи-Джи. И знаете, сегодня я поняла, что хорошие люди всегда находят своих людей по духу, я не только нашла семью, но еще и нашла тренера по Zumba, Джи-Джи преподает танцы, представляете – это судьба,
– рассказала Илона Гвоздева.
Илону Гвоздеву приютили в Италии / Фото с инстаграма звезды
Илону Гвоздеву приютили в Италии / Фото с инстаграма звезды
Путь Илоны Гвоздевой из Украины в Рим
- На 8-й день полномасштабной войны российские кафиры разбомбили дом хореографини близ Киева. Семья звезды осталась в безопасности, они находились в Винницкой области.
- Впоследствии Илона Гвоздева решила вывезти детей и маму за границу. Сначала они приехали на запад Украины, а оттуда приехали в Италию.
- В Риме танцовщицу приняли тепло, хотя она и чувствовала себя чужой. Теперь она ищет работу, чтобы помогать Украине.