Отрабатывают удары на стенах, – Alyosha и Тарас Тополя рассказали о детях
Источник:"Світське життя"
Украинские артисты Alyosha и Тарас Тополя поделились лайфхаками для многодетных родителей. Солист группы "Антитела" считает, что главное – выбрать партнера, который будет во всем помогать. Также звездные родители рассказали о своих детях.
Украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и Тарас Тополя являются образцовыми родителями и примером для многих пар. Звезды рассказали, как им удается воспитывать троих детей – 8-летнего Романа, 5-летнего Марка и годовалую Марию.
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Alyosha и Тарас Тополя рассказали о детях
Солист группы "Антитела" поделился важным лайфхаком в воспитании детей. По его мнению, главное – выбрать спутника, то есть жену, которая будет помогать в этом деле.
Разные ситуации складываются, иногда "Папа года" выходит из себя, иногда заходит обратно. У нас есть определенные правила, если, например, Елена ставит в угол, или забирает планшет, или наказывает за что-то, то только она имеет право отменить наказание, то есть я могу ходить уговаривать ее, быть коммуникатором,
– признался Тарас Тополя.
Alyosha заметила, что их сыновья – еще те озорники. По этим причинам пара не делала ремонт в детской комнате.
"Мы специально в детской оставили некрашеные стены, а когда они подрастут, тогда сделаем красивые стены. Сейчас же они пописаны, помазаны и так далее. В маркерах, в каких-то наклейках, на них отрабатывают удары, все что угодно. Даже есть вмятины в стенах", – поделились супруги.
Как проходит отдых многодетных родителей
Alyosha и Тарас Тополя недавно отпраздновали 11 годовщину отношений. По этому случаю супруги отправились в путешествие по городам Украины на 3 дня без детей.
Я люблю ее и люблю наших детей, и сам факт того, что мы спланировали эту спецоперацию на 3 дня без детей, только мы вдвоем, это уже очень классно. Мы были до того на Кипре почти 3 недели, но отдых был специфический, потому что с нами было трое детей,
– призналась пара.
Тарас Тополя с женой и детьми / Фото из инстаграма Alyosha
Отметим, что не только супруги Тополи устраивали семейные каникулы:
- Семейство Решетников в конце лета вместе с тремя сыновьями отдыхало в Турции;
- Сергей Притула летом улетел заграницу вместе с женой и тремя детьми. Шоумен рассекречивал, какую страну выбрал для семейного отпуска, однако фанаты убеждены, что он был в Турции.
- Лидер популярной группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, как и семья Тополей, отдыхал на Кипре. Там он наслаждался временем с женой и детьми.