Репер OTOY рассказал о брате-воине, погибшем во время прорыва на "Азовсталь"
Источник:"Ґрунт"
Украинский рэпер OTOY тронул историей о своем двоюродном брате-военном Дмитрии, погибшем во время защиты Мариуполя. Артист тяжело пережил потерю, ведь брат был ему как отец и друг.
Вячеслав Дрофа (настоящее имя рэпера OTOY) с теплом припомнил двоюродного брата-воина. Долгое время боец "Азова" считался без вести пропавшим, впоследствии стало известно о его гибели.
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OTOY рассказал о брате-воине
Артист признается, что Дмитрий был для него примером идеального отца, брата и друга.
Своего отца я отцом назвать не могу… Не было, на кого посмотреть как пример отца. И вот Дмитрий – это самый лучший отец. Это самый верный друг, самый умный старший брат для всех своих братьев. Его забота о близких совершенно бескорыстна,
– рассказал OTOY.
Оказывается, Дмитрий воевал с 2015 года, он участвовал в боях за село Широкино Донецкой области, откуда был родом. Вся его семья оттуда. Родители защитника находились в оккупации, когда произошла блокада Мариуполя.
По словам Вячеслава, брат на время ушел из войска, затем вернулся.
"Полномасштабное вторжение застало его в рядах бригады "Азов", где он находился с самого начала. Погиб Дмитрий во время прорыва на "Азовсталь" 15 апреля 2022 года", – сообщил Дрофа.
Артист также восхищается отцом Дмитрия, потому что он воспитал в синих чувствах патриотизма и стремление бороться за свободу.
Он продолжал разговаривать в оккупации принципиально на украинском языке. Даже с приходившими к нему оккупантами спрашивали: "Это что, форма бойца "Азова"? Он отвечал: "Ты что слепой, не видишь? Да" Он достиг какого-то такого авторитета, его боялись,
– рассказал OTOY.
Вячеслав Дрофа предполагает, что благодаря этому он потом смог выбраться из оккупации.
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Добавим, что в апреле OTOY выпустил трек с посвящением двоюродному брату Дмитрию Лысеню, находившемуся на "Азовстале" в Мариуполе. Песня называется Find my country.
Как OTOY помогает военным
- С первых дней войны артист помогал гуманитарно – закупал медицинское оборудование для госпиталя и снаряжение для военных. Параллельно Дрофа поступил в "Движение Сопротивления" и начал обучение.
- После исчезновения брата Вячеслав создал фонд Agov и через защитника "Азовстали" Богдана Кротевича начал сотрудничать с командованием полка в Киеве.
- Кроме того, именно Дрофа запустил флеш-моб, где призвал группу Kalush Orchestra заговорить о Мариуполе и "Азовстале" со сцены Евровидения в Турине.