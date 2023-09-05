Ранее инфлюенсер жила в Харькове, снималась в украинских шоу и у нее есть значительная часть аудитории из Украины. Недавно она решила сказать свое мнение о войне, что вызвало волну критики и негатива от украинцев.
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Украинская блоггерша попала в громкий скандал
Татьяна с мужем и дочерью находится за границей и публикует оттуда фото. Это возмутило одну из ее подписчиц. Она отметила, что следует уважать других людей, которые сейчас ждут родных с войны. Блогерша ответила ей, что якобы не понимает хейта в свою сторону, поскольку не она отправляет мужчин воевать и не должна страдать, когда у кого-то сложный период в жизни. К тому же Корячка сказала, что никогда бы не пошла воевать и убивать других людей, будь она мужчиной, поскольку "это грязные игры, в которые людей вовлекают политики".
Если бы все думали, как я, то войны не было бы,
– сказала инфлюенсер.
Она подчеркнула, что ей жалко украинский народ, который исчезает. Блогерша также отметила, что она за мир и лучше все решать переговорами. По ее мнению, у военных нет шансов.
"Количество воинов ничего не решит! Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? У воинов нет шансов! Тупо геноцид народа! Мне жаль наш исчезающий народ. Неужели нельзя переговорами все решить?", – написала Татьяна.
Позиция Татьяны Коряк о войне в Украине / Скриншоты с инстаграмм-сторис
Кто такая Корячка
Это чемпионка Украины по фитнес-бикини, блоггер-нутрициолог, диетолог, тренер-универсал. Она замужем и у нее есть дочь Амина. Вместе они снимают развлекательные видео и показывают свою жизнь. Женщина принимала участие в шоу "Меняю женщину" и в "Супер маме". Она входит в "Топ-50 блоггеров Украины", где заняла 11 место. Татьяна ведет блог по-русски, где у нее более миллиона подписчиков.
Отметим, после сильной волны хейта блоггер закрыла свой профиль.