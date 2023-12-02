24 Канал собрал все новинки за последнюю неделю ноября. Это хит от тиктокерши Кажанны, новая песня группы O.Torvald и украинская версия песни Тины Кароль.

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Кажанна

Звезда и подопечная Jerry Heil выпустила вирусный трек "Пазл". В песне певица рассказывает о внутренних ощущениях, внутреннем конфликте внутри каждого из нас. В этой ситуации главное – прислушиваться к внутреннему голосу.

Кажанна – "Пазл": смотрите видео онлайн

Оля Полякова

Певица впервые исполнила эту песню во время премьеры своего концерта в марте 2023 года. Трек высоко оценили музыкальные критики и поклонники певицы. В песне переплетаются темы надежды, вечной любви, семейного уюта и новогоднего чуда.

Оля Полякова – "Вишні": смотрите видео онлайн

Никита Киселев

Молодой музыкант перевел хит Тины Кароль "Полюс притяжения" на украинский язык, а певица разрешила исполнять эту песню. Так появилась украиноязычная версия "Полюси".

Никита Киселев – "Полюси": смотрите видео онлайн

KARTA SVITU

Авторы хита о псе Патроне представили песню "Батіна тачка". Видеоклип к треку похож на короткометражный фильм, рассказывает мистически комедийную историю о треугольнике любви, где третьим действующим лицом является автомобиль.

KARTA SVITU – "Батіна тачка": смотрите видео онлайн

O.Torvald

Музыкальная карьера группы должна была завершиться песней "Я повернусь". Но решение изменили за день до того, как артисты должны были объявить об этом на концерте во Львове. В видео собраны архивные видео группы, которым уже более 10 лет.

O.Torvald – "Я повернусь": смотрите видео онлайн

Oxana Trach

Автор презентовала лирический трек "Вдома", основной идеей которого является любовь без подвигов. По мнению певицы, в современном мире не нужно совершать рыцарские поступки, чтобы доказать силу своих чувств. Это первая творческая коллаборация с лейблом ENKO.

Oxana Trach – "Вдома": смотрите видео онлайн

Джонні Дивний

После рестарта сольной карьеры участник Kalush Orchestra представил трек, записанный со своим наставником в хип-хопе notnow. Они создали коллаборацию на немецком языке Rapperisсh punkt, который записывали в Берлине во время тура Джонни Странного.

Джонні Дивний и notnow – Rapperisсh punkt: смотрите видео онлайн