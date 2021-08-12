Отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл сейчас лучше, чем когда-либо, – СМИ
Источник:US Magazine
Появление второго ребенка у Меган Маркл и визиты принца Гарри в Лондон, похоже, положительно влияют на потепление в отношениях семьи. Инсайдер западных СМИ сообщил, что сейчас Меган и Кейт начали более активно общаться за все время их знакомства.
40-летняя Меган Маркл и 39-летняя Кейт Миддлтон после ряда скандалов практически совсем перестали общаться. Особенно ситуация обострилась в марте, когда Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри. Сейчас же все изменилось.
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За полгода ситуация в семье кардинально изменилась. Кейт и Меган регулярно между собой созваниваются по видеосвязи из США и Великобритании. Инсайдер сообщил, что они готовы забыть прошлые обиды и сейчас очень сблизились.
Меган и Кейт отлично ладят и стали общаться чаще. Их отношения никогда прежде не были такими близкими. И сейчас они ближе, чем когда-либо еще, и работают над своими отношениями ради семьи,
– поделился источник.
Кейт Миддлтон и Меган Маркл с супругами / Фото Getty Images
Нельзя игнорировать тот факт, что упадок в общении герцогинь состоялся из-за вражды принца Гарри и принца Уильяма. Родные братья практически не общались, поскольку никто не принимал сторону принца Гарри, который решил переехать в США в 2020 году и сложить королевские обязанности.
"Они стали часто переписываться после рождения Лилибет и очень сблизились из-за того, что у обоих есть дочери. Герцогини не могут дождаться, когда двоюродные сестры встретятся друг с другом", – добавил инсайдер о Меган и Кейт.
Что известно о конфликте Кейт и Меган
- С момента бракосочетания Меган и Гарри, местная и иностранная пресса постоянно сравнивала двух герцогинь, из-за чего между ними возникало бессознательное противостояние;
- Впрочем, такие разговоры и положительно повлияли на Кейт и Уильяма: женщина кардинально изменила стиль одежды, а сама пара на публике стала более раскованной и откровенной;
- Из интервью с Опрой Уинфри выплыло немало подробностей: Меган Маркл призналась, что не доводила Кейт Миддлтон до слез, как писали британские СМИ, а Кейт сама сделала это. Но впоследствии она извинилась за такой инцидент.
- Также в прессе появилась информация, что жена Гарри просила дворец вмешаться в конфликт, но ей отказали с заявлением, что они не будут распространять "пустые слухи" о герцогине Кембриджской.
- В июне стало известно, что Кейт звонила Меган с надеждой наладить отношения и, похоже, им это удалось.