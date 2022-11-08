Горбунов и Цыбульская рассказали, что делают украинцы, когда выключают свет: шуточное видео

Россия пытается уничтожить украинскую инфраструктуру. Из-за ударов по энергетическим объектам в Украине ввели отключение света. Оля Цыбульская и Юрий Горбунов даже в такой ситуации не теряют позитива и уже сняли шутливый ролик.

Веерные и аварийные отключения света уже стали привычными для украинцев. И даже после массовых ракетных атак и тьмы наш народ умеет находить позитив.

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Что делают украинцы, когда выключают свет

Ведущие Оля Цыбульская и Юрий Горбунов сняли шутливый ролик, в котором рассказали, что делают украинцы, когда выключают свет. Цыбульская спросила у коллеги, не чубятся ли украинцы, пока в их домах нет света. На что телеведущий ответил: "Наоборот любятся".

"Любятся или чубятся? Кто как?", – спросила Цыбульская у подписчиков.

Поклонникам исполнительницы понравилось такое видео. Они пошутили, что во время отключения света украинцы готовят месть оккупантам и "делают бандеровцев".

"Делаем бандеровцев".

"Любимся во зло врагу, чтобы через 9 месяцев нас стало еще больше. Держимся. Победить врага – наша главная цель".

Как звезды реагируют на отключение света