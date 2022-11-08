Горбунов и Цыбульская рассказали, что делают украинцы, когда выключают свет: шуточное видео
Источник:инстаграмм Оли Цыбульской
Россия пытается уничтожить украинскую инфраструктуру. Из-за ударов по энергетическим объектам в Украине ввели отключение света. Оля Цыбульская и Юрий Горбунов даже в такой ситуации не теряют позитива и уже сняли шутливый ролик.
Веерные и аварийные отключения света уже стали привычными для украинцев. И даже после массовых ракетных атак и тьмы наш народ умеет находить позитив.
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Что делают украинцы, когда выключают свет
Ведущие Оля Цыбульская и Юрий Горбунов сняли шутливый ролик, в котором рассказали, что делают украинцы, когда выключают свет. Цыбульская спросила у коллеги, не чубятся ли украинцы, пока в их домах нет света. На что телеведущий ответил: "Наоборот любятся".
"Любятся или чубятся? Кто как?", – спросила Цыбульская у подписчиков.
Поклонникам исполнительницы понравилось такое видео. Они пошутили, что во время отключения света украинцы готовят месть оккупантам и "делают бандеровцев".
- "Делаем бандеровцев".
- "Любимся во зло врагу, чтобы через 9 месяцев нас стало еще больше. Держимся. Победить врага – наша главная цель".
Как звезды реагируют на отключение света
- Ольга Сумская вернулась с благотворительного мероприятия в Испании в родной Киев и не узнала его. Из-за веерных отключений света и режима экономии столица уже не первый день погружена во тьму.
- Леся Никитюк показала, как экономит электроэнергию с пользой для себя. Телеведущая решила не тратить зря время, когда нет света, и сделала бьюти-процедуры. Никитюк опубликовала инстаграмм-сторис, где изображена с тканевой маской на лице.
- Тарас Цымбалюк также отреагировал на веерные отключения света в областях Украины. Звезда уверен, что лучше пережить зиму без света, чем с ненавистными россиянами.