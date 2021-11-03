Отец Бритни Спирс попросил суд немедленно освободить его от опеки

Окончательное решение об отмене опеки над певицей Бритни Спирс может быть принято на слушаниях 12 ноября. Однако ее отец обратился в суд с просьбой немедленно лишить его опекунства над дочерью.

Такое обращение Джеймса Спирса связано с недавними показаниями его дочери, у которой нет желания в дальнейшем находиться под опекой.

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Отец Бритни заявил, что "ее недавние показания и просьбы взять под личный контроль ее имущество и дела показали, что продолжение опеки противоречит ее желаниям". Сам Джеймс также не хочет в дальнейшем быть опекуном и не нуждается в компенсации.

"Джеймс любит и полностью поддерживает свою дочь. Как он делал всю ее жизнь. Отец сделает все возможное для того, чтобы защитить и позаботиться о ней. За последние 13 лет это была его работа в качестве опекуна. А теперь это означает освобождение ее от опекунства", – написано в документах.

Просьба мужчины о немедленном прекращении опекунства появилась через несколько дней после того, как адвокат Бритни заявил, что отец имел для этого скрытые мотивы. Джеймс считает, что каждый аспект опекунства должен быть доступен для публичного изучения.

Опекунство над Бритни Спирс