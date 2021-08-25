От украинских дизайнеров: образы Елены Зеленской на празднованиях Дня Независимости

Для первой леди Украины Елены Зеленской ко Дню Независимости приготовили 5 различных образов, в которых она посещала торжественные события. Среди наряда женщины были как изысканные платья, так и элегантные костюмы. Предлагаем посмотреть подборку аутфитов жены президента, которыми она поражала публику на праздничных мероприятиях.

Специально к празднованию 30-летия независимости украинские дизайнеры создали для Зеленской потрясающие образы. Первая леди доверила пошив одежды на важные торжества трем модельерам – Ивану Фролову, Юлии Богдан и Лилии Литковской.

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Образы Елены Зеленской ко Дню Независимости

Церемония "Национальная легенда Украины"

22 августа в Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия "Национальная легенда Украины". Елена Зеленская сопровождала мужа в нежно-голубом платье от Лилии Литковской. Наряд обнажил плечи первой леди, что придало образу женственности. Среди аксессуаров Елена довершила аутфит изысканными серьгами от украинского бренда Guzema Jewelry.

Елена Зеленская на церемонии "Национальная легенда Украины" / Фото ОП

Елена Зеленская на церемонии "Национальная легенда Украины" / Фото ОП

Киевский саммит первых леди и джентльменов

23 августа в "Софии Киевской" состоялся саммит первых леди и джентльменов, инициатором которого стала Елена Зеленская. Жена президента Украины встречала иностранных гостей в молочном костюме, состоявшем из широких брюк и пиджака. Такой look для первой леди создала Юлия Богдан. На пиджаке Зеленской красовалась брошь из коллекции "Независимая Gunia x Guzema".

Елена Зеленская на саммите первых леди и джентльменов / Фото Алены Чернецкой, 24 канал

Елена Зеленская на саммите первых леди и джентльменов / Фото Алены Чернецкой, 24 канал

Гала-концерт в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко

Вечером 23 августа президентская чета вместе с главами государств, правительств и спикерами парламентов посетили праздничный гала-концерт в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко. Первая леди приехала в театр в вечернем платье черного цвета с обнаженными плечами.

Елена Зеленская в театре / Фото из фейсбука Офиса Президента

Военный парад в центре Киева

Утром 24 августа на Майдане Независимости состоялся военный парад. Елена Зеленская приехала на него вместе с мужем. За торжествами она наблюдала в одежде от Лилии Литковской – длинной приталенной юбке и шелковой блузке, расшитой колосьями.

Елена Зеленская на военном параде / Скриншот с видео

В этом же наряде Елена вместе с мужем перед парадом почтила память Героев Небесной Сотни.

Зеленские почтили память Героев Небесной сотни / Фото Офиса Президента

Концерт Андреа Бочелли

Вечером 24 августа на площади Конституции, что возле Мариинского дворца, состоялся концерт итальянского певца Андреа Бочелли. Президентская чета не смогла обойти вниманием приезд такого гостя. Елена Зеленская наслаждалась классической музыкой в исполнении мировой звезды в черном смокинге от бренда Frolov. Соединила его с вышитым корсетом.

Елена Зеленская на концерте Андреа Бочелли / Скриншот инстаграм-сториз Ивана Фролова

Зеленские на концерте Андреа Бочелли / Фото из инстаграма Владимира Зеленского