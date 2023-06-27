Она была гораздо старше, – певец Ostrovskyi выпустил клип о первых безумных отношениях

Украинский певец Ostrovskyi порадовал новой премьерой. Он выпустил видеоработу на песню "Вода", где рассказал о первом опыте отношений.

Украинский певец Ostrovskyi презентовал клип на песню "Вода", в которой рассказал о своей первой любви, которая оказалась нездоровой. По словам артиста, это были тяжелые отношения на расстоянии, потому что он жил в Лондоне с ребенком, а он в Киеве сам.

Смотрите также Клип Муиньо для Монатика и украиноязычный хит Каминской: новые летние премьеры от артистов

Ostrovskyi презентовал новый клип

Островский признался, что его первая возлюбленная была значительно старше его. Они познакомились в ночном клубе и начали много общаться. Но девушка переехала в Англию, чем причинила будущему артисту немало боли.

Однажды она приехала в Киев, мы сняли номер в гостинице и провели вместе потрясающую ночь. Я очень ярко помню момент, когда мы принимали вместе душ и по ее волосам стекала вода – это было настолько красиво, что я до сих пор четко помню каждый миг того вечера. Так я написал первые строчки припева. А потом она от меня уехала снова. И уже навсегда,

– вспомнил певец.

Островский рассказал, что это был очень сложный период – он длился два года. Артист понял, что это была его первая настоящая любовь, которая очень сильно на него повлияла. Поэтому свои эмоции он решил выложить в песню

"Я уверен, что у каждого человека первая любовь была болезненной, ведь в юности мы воспринимаем все в максимально ярких красках. Завершение первых отношений очень ранит, но и запоминается навсегда. Уже сейчас, спустя годы, этот период жизни я вспоминаю не как о чем-то плохом, а наоборот – воспоминания кайфа. Это был очень яркий раздел в книге моей жизни и я его наконец закрыл".

В клипе Ostrovskyi продемонстрировал историю этих "сумасшедших" отношений. Там он показал все, что было во взаимоотношениях – и книжный магазин, и гостиничный номер, и увлечение друг другом.

Ostrovskyi – "Вода": смотрите видео онлайн

Последние новинки от украинских исполнителей