Она была гораздо старше, – певец Ostrovskyi выпустил клип о первых безумных отношениях
Источник:Ostrovskyi
Украинский певец Ostrovskyi порадовал новой премьерой. Он выпустил видеоработу на песню "Вода", где рассказал о первом опыте отношений.
Украинский певец Ostrovskyi презентовал клип на песню "Вода", в которой рассказал о своей первой любви, которая оказалась нездоровой. По словам артиста, это были тяжелые отношения на расстоянии, потому что он жил в Лондоне с ребенком, а он в Киеве сам.
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Ostrovskyi презентовал новый клип
Островский признался, что его первая возлюбленная была значительно старше его. Они познакомились в ночном клубе и начали много общаться. Но девушка переехала в Англию, чем причинила будущему артисту немало боли.
Однажды она приехала в Киев, мы сняли номер в гостинице и провели вместе потрясающую ночь. Я очень ярко помню момент, когда мы принимали вместе душ и по ее волосам стекала вода – это было настолько красиво, что я до сих пор четко помню каждый миг того вечера. Так я написал первые строчки припева. А потом она от меня уехала снова. И уже навсегда,
– вспомнил певец.
Островский рассказал, что это был очень сложный период – он длился два года. Артист понял, что это была его первая настоящая любовь, которая очень сильно на него повлияла. Поэтому свои эмоции он решил выложить в песню
"Я уверен, что у каждого человека первая любовь была болезненной, ведь в юности мы воспринимаем все в максимально ярких красках. Завершение первых отношений очень ранит, но и запоминается навсегда. Уже сейчас, спустя годы, этот период жизни я вспоминаю не как о чем-то плохом, а наоборот – воспоминания кайфа. Это был очень яркий раздел в книге моей жизни и я его наконец закрыл".
В клипе Ostrovskyi продемонстрировал историю этих "сумасшедших" отношений. Там он показал все, что было во взаимоотношениях – и книжный магазин, и гостиничный номер, и увлечение друг другом.
Ostrovskyi – "Вода": смотрите видео онлайн
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