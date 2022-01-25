Оставьте меня в покое, – что помешало идеальному отдыху Бритни Спирс на островах

Американская певица Бритни Спирс отправилась на отдых на остров Мауи с бойфрендом. Но идеальный отпуск портят только папарацци, на которых пожаловалась звезда.

Известная американская певица Бритни Спирс активно посещает новые места вместе со своим женихом Сэмом Асгари. Недавно они отправились на остров Мауи.

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Бритни Спирс на отдыхе

Знаменитость поделилась живописным фото, где позирует с бойфрендом на фоне океана. Она была одета в белые мини-шорты и блузку с голубым принтом.

Бритни Спирс с бойфрендом / Фото из инстаграма звезды

Певица поделилась, что ее отдых – "абсолютно чистая магия". Бритни написала, что ей очень понравилась гостиница и местная еда. Однако на пути к идеальному отдыху стали папарацци.

Масс-медиа всегда относились ко мне с ненавистью! Я знаю, что мое тело не идеально, но я тоже знаю, что я, наверное, не выгляжу так! Думаю, я должна тренироваться в спортзале по 3 часа, как это делает Сэм,

– рассказала Бритни Спирс.

"Если вы находитесь за пределами моей комнаты, пытаясь получить еще один дешевый снимок меня… пожалуйста, идите к черту и оставьте меня в покое! Я должна иметь возможность бегать голышом, если захочу. Хочу поблагодарить Мауи за еду и за этот классный отель. Я просто хочу, чтобы подлые папарацци отвалили от меня. Хотя папарацци и ужасны, Мауи – это абсолютно чистая магия», – добавила она.

Какие звезды жаловались на папарацци

Не только Бритни Спирс возмущается из-за папарацци и постоянных снимков, которые журналисты делают без разрешения:

Британская актриса и звезда "Игры престолов" Софи Тернер заявила, что считает папарацци "отвратительными", ведь ее часто фотографировали вместе с новорожденной дочерью. Актриса подчеркнула, что дочь не просила ее фотографировать и имеет право на приватность.

Меган Маркл выиграла дело в суде, в который подала на фотоагентство папарацци, подловивших ее вместе с сыном. Герцогиня назвала это вмешательством в личную жизнь.

Текст публикации Бритни Спирс

Буду откровенной, я считаю свои фиолетовые волосы совершенно ужасными.... В любом случае мы с Сэмом на Мауи! Я отлично справилась, пытаясь бороться с тошнотой во время полета. Папарацци все еще показывают мои фото на балконе с толстыми булочками! Масс-медиа всегда относились ко мне с ненавистью! Я знаю, что мое тело не идеально, но я тоже знаю, что я, наверное, не выгляжу так! Думаю, я должна тренироваться в спортзале по 3 часа, как это делает Сэм.

Если вы находитесь за пределами моей комнаты, пытаясь получить еще один дешевый снимок меня… пожалуйста, идите к черту и оставьте меня в покое! Я должна иметь возможность бегать голышом, если захочу. Хочу поблагодарить Мауи за еду и за этот классный отель. Я просто хочу, чтобы подлые папарацци отвалили от меня. Хотя папарацци и ужасны, Мауи – это совершенно чистая магия. Спасибо, дорогой Иисус, за это волшебное место