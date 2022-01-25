Відома американська співачка Брітні Спірс активно відвідує нові місця разом зі своїм нареченим Семом Асгарі. Нещодавно вони відправилися на острів Мауї.

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Брітні Спірс на відпочинку

Знаменитість поділилась мальовничим фото, де позує з бойфрендом на тлі океану. Вона була одягнена у білі мінішорти та блузку з блакитним принтом.



Брітні Спірс з бойфрендом / Фото з інстаграму зірки

Співачка поділилась, що її відпочинок – "абсолютно чиста магія". Брітні написала, що їй дуже сподобався готель та місцева їжа. Однак на шляху до ідеального відпочинку стали папараці.

Мас-медіа завжди ставилися до мене з ненавистю! Я знаю, що моє тіло не ідеальне, але я також знаю, що я, напевно, не виглядаю так! Думаю, я маю тренуватися в спортзалі по 3 години, як це робить Сем,

– розповіла Брітні Спірс.

"Якщо ви знаходитесь за межами моєї кімнати, намагаючись отримати ще один дешевий знімок мене… будь ласка, йдіть до біса і дайте мені спокій! Я повинна мати можливість бігати голяка, якщо захочу. Хочу подякувати Мауї за їжу, і за цей класний готель. Я просто хочу, щоби підлі папараці відвалили від мене. Хоч папараці жахливі, Мауї – це абсолютно чиста магія", – додала вона.

Які зірки скаржились на папараці

Не тільки Брітні Спірс обурюється через папараці та постійні знімки, які журналісти роблять без дозволу:

Британська акторка й зірка "Гри престолів" Софі Тернер заявила, що вважає папараці "огидними", адже її часто фотографували разом з новонародженою донькою. Актриса наголосила, що донька не просила її фотографувати та має право на приватність.

Меган Маркл виграла справу у суді, в який подала на фотоагенство папараці, які підловили її разом з сином. Герцогиня назвала це втручанням в особисте життя.

Текст публікації Брітні Спірс

Буду відвертою, я вважаю своє фіолетове волосся абсолютно жахливим.... У будь-якому випадку, ми з Семом в Мауї! Я чудово впоралася, намагаючись боротися зі нудотою під час польоту. Папараці досі показують мої фото на балконі з товстими булочками! Мас-медіа завжди ставилися до мене з ненавистю! Я знаю, що моє тіло не ідеальне, але я також знаю, що я, напевно, не виглядаю так! Думаю, я маю тренуватися в спортзалі по 3 години, як це робить Сем.

Якщо ви знаходитесь за межами моєї кімнати, намагаючись отримати ще один дешевий знімок мене… будь ласка, йдіть до біса і дайте мені спокій! Я повинна мати можливість бігати голяка, якщо захочу. Хочу подякувати Мауї за їжу, і за цей класний готель. Я просто хочу, щоби підлі папараці відвалили від мене. Хоч папараці жахливі, Мауї – це абсолютно чиста магія. Спасибі, любий Ісусе, за це чарівне місце