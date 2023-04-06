Остапу Ступке избрали меру пресечения после совершения ДТП в Киеве: как его наказали

Остап Ступка накануне пьяный выехал на встречную полосу и наехал на припаркованный автомобиль, в котором сидел мужчина. Актера отправили в изолятор, а теперь ему избрали меру пресечения.

В суде Ступка признался, что совершил ДТП, когда возвращался с благотворительного концерта. Раньше мы показывали первые фото с места аварии.

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Какую меру пресечения получил Ступка

6 апреля прошло судебное заседание по избранию меры пресечения Остапу Ступке, который совершил ДТП в Киеве. Прокуратура просила для актера меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Судья поддержала ходатайство прокуроров. Итак, Остапу Ступке избрали меру пресечения – ему объявили домашний арест до 5 июня включительно. Полное решение суд объявит 11 апреля, сейчас его освободили из изолятора.

Ступка впервые прокомментировал аварию и принес извинения

Ступка свою вину признает. Актер сначала попросил прощения у потерпевшего, а также у своих коллег по театру. Также он заявил, что оплатит пострадавшему лечению.

Я буду финансово помогать пострадавшему как на этапе лечения так и в дальнейшем. Мне очень стыдно, я не могу прийти в себя,

– заявил Ступка.

Пострадавший сейчас находится в больнице: у него травмы разной степени тяжести.

Что может угрожать актеру

Ранее Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении преступления – за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

За ДТП водителю может угрожать три года за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.