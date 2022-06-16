Остапчук признался, давал ли детям разрешение на выезд, и как звонит им каждый день: "Просыпаюсь в 2 ночи"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, дал ли детям разрешение на выезд за границу. Также он признался, как его бывшая супруга реагирует на сообщения.

Шоумен Владимир Остапчук рассказал, что его дети находятся в Торонто. Но у него все еще нет возможности общаться с потомками.

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Остапчук о выезде детей за границу

Телеведущий рассказал, что еще в начале полномасштабного вторжения звонил по телефону бывшей жене, но еще тогда она устроила скандал. Муж увидел детей уже на границе и тогда дал им "энное количество тысяч долларов, чтобы они нормально чувствовали себя".

Эвану не нужно разрешение на выезд, потому что он гражданин Канады, а Эмилии я от рук написал разрешение на въезд в Канаду. Разрешение, чтобы выехать из Украины не было, потому что тогда миллионы женщин с детьми покидали Украину и я помню, что тогда даже с фото паспорта в телефоне выпускали детей,

– признался Владимир Остапчук.

Шоумен предположил, когда он сможет увидеться с детьми в следующий раз: "Видимо, после того, как закончится война. Либо я смогу уехать к ним, либо они смогут вернуться в Украину".

Как Остапчук пытается дозвониться детям

Владимир Остапчук неоднократно жаловался, что его бывшая не дает ему общаться с детьми. Но несмотря на это, он каждый день пытается дозвониться, учитывая разницу во времени.

Я звоню где-то после 11 вечера по Киеву, потому что в Эмилии в это время заканчивается школа. Иногда просыпаюсь в 2 ночи, чтобы позвонить по телефону. Экс-жена либо не отписывает, либо отписывает свои стандартные тексты, о том, что ты не имеешь права видеться с детьми,

– признался ведущий.

"Я уже общался с юристами, потому что я выиграл суд. Суд назначил мне обязательные два дня в неделю, чтобы видеться с детьми. 2 или 3 недели я приезжал к ним. Когда закончится война, есть 2 механизма: первый – ты принудительно возвращаешь детей, открываешь уголовное дело. Второй, более оптимистичный – поехать в Торонто и там с ними видеться, потому что это решение украинского суда", – добавил шоумен.

Полное интервью Владимира Остапчука: смотрите видео онлайн