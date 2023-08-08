"Без депиляции она не 10 из 10": все о скандальных заявлениях Остапчука, Буше и Позитива

В новом выпуске своего шоу Владимир Остапчук с коллегами-шоуменами обсудили женщин и свои предпочтения. В сети разгорелся скандал из-за фразы о депиляции. Как отреагировали украинки и что сказал ведущий в оправдании – читайте все детали.

В сети разгорелось бурное обсуждение из-за высказываний украинских шоуменов. В выпуске "Мекнув – питайте" Владимир Остапчук, Позитив и Богдан Буше обсуждали женщин. 24 Канал собрал все, что известно о скандале.

Смотрите также "Противно": Остапчук, Позитив и Буше нарвались на хейт из-за оскорбительных высказываний о женщинах

Девушка должна быть выбрита, – что говорили шоумены о девушках

В процессе обсуждения шоумен озвучил вопрос о том, допустимо ли женщине не брить волосы: "Она 10/10, но не любит депиляцию. Это ок?"

Позитив ответил: "Это не ок".

Мне вообще не ок. Я считаю, что девушка должна быть выбрита. Везде,

– добавил Остапчук.

"Без депиляции она не может быть 10 из 10. А то, что она считает – сори!" – отметил Богдан Буше.

Скандальная фраза о депиляции: видео

Добавим, что в начале выпуска Владимир Остапчук сделал дисклеймер о том, что все высказывания в шоу являются собственным мнением каждого из гостей.

"Не единственный кринж": как на заявления реагировала сеть

Правозащитная организация Gender Zed опубликовала пост о высказывании шоуменов: "Ребята, а вы точно 10/10?" Они назвали слова мужчин "бредом" и стереотипами. Gender Zed напомнили, что женщины начали избавляться от волос на теле около 100 лет назад, когда создали женскую бритву. Это произошло в 1915, а уже в 1930 создали крем для эпиляции Koremlu, который содержал крысиный яд и вызывал болезни и смерть.

К счастью, сейчас наше общество меняется. Но если девушки и женщины отказываются от бритья, то все равно испытывают постоянный дискомфорт. Ведь мохнатые подмышки воспринимаются как нечто маскулинное. А "настоящим пацанам" не должно нравиться такое – это может раскрошить их нежное мужество! Депиляция женского тела может являться выбором женщины. Но не Остапчука, Буше и Позитива, которые превращают девушек в объекты,

– подчеркивают Gender Zed.

Их массово поддержали в комментариях. Пользователи и пользовательницы напомнили о том, что оволосение – половой признак, вспомнили о других скандалах с участием ведущего и упрекнули, что такая тема вообще обсуждается, пока в стране война.

"Остапчук вообще, всю жизнь как кусок дерьма. Даже смотреть на него противно";

"Оволосение лобка, промежности, паховых складок, а также оволосение рук и ног – это вторичные половые признаки, свидетельствующие о половой зрелости. Мужчины, которые любят "детские" вульвы, меня пугают";

"Девушки, когда мы начнем диктовать, что делать ребятам с их телом?";

"Это не единственный кринж, там просто сборник сексистских, мизогинных высказываний. Никакого фильтра, словно разговор друзей за пивом, а не публичное видео публичных людей";

"Прикол в том, что свои предпочтения нужно держать при себе, а не елозить на всю страну и, действительно, пока между тем наши защитники и защитницы подмываются салфетками".

Это не сексизм, – Остапчук и Позитив ответили на критику

Владимир Остапчук отреагировал на волну хейта. В своем сообщении он напомнил о том, что его слова – это его личное мнение и все имеют право на свои предпочтения. По мнению шоумена, транслирование их в публичном пространстве – это не навязывание.

Мужчина имеет право говорить, что ему нравятся бритые девушки. Это личное пристрастие, а не сексизм, до тех пор, пока мужчина не говорит, что женщина – это не женщина, если она не выбрита. У выпуска такого нет и не может быть. Ни один из нас не сказал, что наличие или отсутствие волос на теле женщины определяет ее как женщину или привлекательность ее для всех мужчин.

Позитив также опубликовал видео с оправданием и подчеркнул, что человека нельзя кенселить только из-за его мнения и предпочтения. "Каждый человек имеет право на самовыражение. Так, как он, или он себя комфортнее чувствует, в душе и снаружи. И считаю, что кенселить человека за личное мнение или вкус неправильно, потому что тогда непонятно, за какую свободу самовыражения мы боремся".

Заступилась за Остапчука и его девушка Катерина Полтавская.



Скриншот из инстаграма

Реакция блоггеров и публичных лиц

Многие известные и публичные люди тоже прокомментировали высказывания шоуменов относительно женского тела. Марина KRUTЬ посоветовала им побриться: "Предлагаю скинуться этим троим на депиляцию лобка, чтобы они стали 10 из 10".

Блогерша и писательница Катя Блестка предложила заменить объект разговора с волосами на теле на определенные части тела. Ведь в этом случае публика точно не будет оправдывать мужчин за слова "Без ноги она не может быть 10/10". Заявления шоуменов о том, что женщина не может быть достаточно хороша из-за природных вещей, только добавляют юным девушкам комплексов.

Твоя мать, когда уже придет время и такую х*рню, которая объективизирует и стигматизирует женщин, будет просто стыдно говорить? А то навалили три мужа кучу г*вна и называют это "собственное мнение",

– добавила Катя.

Блогерша Саша Бо высказалась лаконично: "И снова Остапчук. Почему я не удивлена?".

Многие украинские тикток-блогеры и инфлюэнсеры тоже не смолчали. В сети появилось много как юмористических, так и саркастических и иронических видео на тему высказываний Остапчука и его коллег.