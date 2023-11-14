Из-за "пьяного" ДТП: прокуратура требует 3 года заключения для Остапа Ступки
Источник:Киевская городская прокуратура
Состоялись судебные дебаты по делу о ДТП, которое совершил Остап Ступка за рулем Range Rover. Прокуратура просит 3 года лишения свободы для актера.
Киевская городская прокуратура сообщила о судебных прениях в фейсбуке, не называя имени обвиняемого. Известно, что Остап Ступка находился в состоянии алкогольного опьянения в результате аварии.
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Какой срок для Ступки просит прокуратура
В прениях прокурор просил признать обвиняемого виновным. Ему просят назначить наказание в виде 3-х лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на 5 лет.
После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого. Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года,
– сообщила прокуратура.
Последствия аварии / Фото из фейсбука Киевской городской прокуратуры
Что известно о ДТП
- Авария произошла 4 апреля в Голосеевском районе Киева. Остап Ступка передвигался по улице в Range Rover, выехал на встречную полосу и наехал на припаркованный Mitsubishi. Мужчина, находившийся в автомобиле, получил травмы, его госпитализировали. Актер должен был выплатить ему 50 тысяч гривен, а также неопределенную сумму за повреждение авто и моральный ущерб.
- После аварии Остап Ступка имел возможность высказаться в интервью. Он назвал ДТП "жестким знаком", "фатумом" и "злым роком", что вроде бы должно было дать ему переосмыслить ценности. Актер заявил, что не считает себя преступником.
- Его заявления вызвали возмущение в сети, на что Ступка ответил: "Может, это способ самовыражения? Но ведь есть другие способы самовыражения, более гуманистические, чем ненавидеть друг друга". По его мнению, весь хейт только потому, что он публичный человек.