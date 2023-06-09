Меня оклеветали, – Остап Ступка резко ответил на слова пострадавшего в "пьяном" ДТП

Актер Остап Ступка отреагировал на слова пострадавшего в ДТП, которое он совершил два месяца назад. По словам артиста, мужчина говорит неправдивые вещи и путается в показаниях.

На днях потерпевший, автомобиль которого протаранил Остап Ступка, высказался о мизерную помощь от артиста. По словам Ярослава, актер выплатил ему не более 20 тысяч гривен. Сам Ступка резко отреагировал на его заявления.

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Остап Ступка отреагировал на слова потерпевшего в ДТП

Актер сообщил, что навестил пострадавшего сразу, когда это можно было сделать. По словам Ступки, они пытались договориться как "нормальные адекватные люди".

"Он путается в фактах и говорит неправдивые вещи по поводу моего финансирования его первого этапа лечения, когда он находился в больнице. Он озвучил сумму около 20 тысяч гривен. Это полная неправда. Сумма возмещения составляет 50 тысяч гривен. Это был полностью закрытый вопрос его пребывания в больнице и все вопросы по лечению. Он говорит, что у него должна быть еще одна операция. Я готов все это и дальше оплачивать и обеспечивать. Я не отказываюсь и никуда не убегаю. Я открыт к общению", – добавил артист.

Остап Ступка уверяет, что сразу приезжал к Ярославу, как только потребовалось приехать и оплатить лекарства. Они всегда контактировали – хоть не всегда мужчина звонил по телефону артисту. Что касается морального ущерба и возмещения за авто – сумма еще не определена.

Деньги за повреждение автомобиля также входят в общую сумму возмещения по делу. Машина стоит соответствующую сумму, также моральный ущерб, еще какие-то вещи, это все будет оформлено в общую сумму возмещения. Нельзя по частям и как-то затягивать. Это все должно возместиться одной суммой за все пункты,

– сообщил актер.

"Я готов ему возместить некоторые вещи, но я жду, когда соберется соответствующая сумма. Мне очень неприятно читать эти вещи, меня лгут. Мне досадно, что Ярослав встал на этот путь, но у меня еще теплится надежда, что он вернется на правильный путь, иначе он рискует поставить под угрозу мои стремления завершить все это дело миром. Я воспитанный и адекватный человек, я стремлюсь к миру и стремлюсь завершить все это, чтобы всем было хорошо".

По мнению Ступки, "некрасиво" давать комментарии, когда дело еще не завершено. Он призвал Ярослава воздержаться от лишних заявлений и завершить все по-человечески.

Что накануне говорил потерпевший