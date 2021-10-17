Оскароносный Шон Пенн разводится через год после свадьбы, – СМИ

61-летний Шон Пенн расстается с 29-летней Лейлой Джордж. На удивление, заявление на разрыв подала именно австралийская актриса. Это случилось чуть больше чем через год после тайной свадьбы.

По информации американского таблоида, документы на развод жена Шона Пенна подала в Верховный суд Лос-Анджелеса. Произошло это в пятницу, 15 октября.

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Пока неизвестно, что стало причиной разрыва. Как голливудский актер, так и его молодая избранница Лейла Джордж отказываются от комментариев.

Свадьба Шона Пенна с Лейлой Джордж

Об отношениях актеров мир узнал осенью 2016 года, когда их заметили на Гавайях. В сети предполагали, что это лишь курортный роман, но через год пара вышла на публику вместе.



После четырех лет встреч Шон Пенн сделал предложение Лейле Джордж, которая моложе его на 31 год. В июле 2020 года они сыграли тайную свадьбу – "коронавирусную" церемонию через Zoom. Дома с влюбленными были только дети обладателя Оскара и брат актрисы.



Женитьба влюбленных была под угрозой срыва. За несколько месяцев до свадьбы звезды разошлись, но самоизоляция спасла их отношения. Шон Пенн якобы "упорно работал, чтобы вернуть избранницу".

, уже третий брак обладателя Оскара дал трещину. 61-летний Шон Пенн был женат на певице Мадонне и актрисе Робин Райт. Последняя из них родила ему двоих детей – сына Гоппера Джека и дочь Дилан Фрэнсис.