Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс беременна первенцем

Американская актриса, звезда фильмов "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс ожидает появление первенца. 31-летняя женщина забеременела от своего мужа Кука Марони.

Радостной вестью поделился представитель актрисы эксклюзивно для американского издания. Остальные подробности беременности актрисы пока не сообщаются. Отцом малыша станет 37-летний директор картинной галереи Кук Марони.

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Дженнифер Лоуренс и Кук Марони / Фото из фан-аккаунта актрисы

Стоит добавить, что о своем желании стать мамой Лоуренс рассказывала еще за несколько лет до встречи с любимым. Дженнифер признавалась, что до полного счастья ей не хватает только ребенка.

"Я определенно хочу стать мамой. Я представляю, что у меня будут дети, и тогда моя жизнь будет казаться полной", – делилась актриса.

Что известно об отношениях Лоуренс и Марони

Пара познакомилась в июне 2018 года вскоре после расставания актрисы с режиссером Дарреном Аронофски.

В феврале 2019-го года влюбленные поженились подальше от публики. Но иходя из большого количества гостей событие в сеть все же просочились несколько фотографий с мероприятия.

Супруги редко появляются на публике и говорят о личной жизни.

Кто еще из звезд ожидает появление детей

– принцесса Беатрис

– модель Эшли Грэм

– блогера Кайли Дженнер

– модель Анастасия Суббота

– любимая Романа Сасанчина

– модель Рози Хантингтон-Уайтли

– актриса Кристина Риччи

– модель Оливия Манн