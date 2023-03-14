Несмотря на шесть номинаций: Том Круз пропустил Оскар, потому что не хотел видеться с экс-женой
Источник:The Daily Mail
Голливудский актер Том Круз не появился на церемонии Оскара-2023, несмотря на то, что фильм с его участием был номинирован в шести категориях. Пресса сообщает, что все из-за бывшей жены.
Лента "Топ Ган 2: Маверик" была номинирована сразу в шести категориях на Оскар-2023. Но победу одержала только в одной из них – за лучший звук.
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Почему Том Круз пропустил Оскар
Том Круз – один из главных героев ленты "Топ Ган", но, на удивление, не явился на церемонии Оскара в воскресенье. Хотя накануне о своем отсутствии не сообщал.
В СМИ пишут, что причиной стали его прежние отношения с Николь Кидман. Том Круз, вероятно, не захотел пересечься на кинособытия с экс-женой и ее мужем Китом Урбаном.
Том не был там, потому что пришла Николь – актер не хотел случайной встречи,
– говорит инсайдер.
Что известно об отношениях Тома Круза и Николь Кидман
- Брак Тома Круза и Николь Кидман длился 11 лет. За это время они усыновили двоих детей – Изабеллу и Конора. Они являются членами Церкви сайентологии.
- Пара развелась в 2001 году. Никто из них не комментировал разрыв, однако, ходят слухи, что все из-за религиозных взглядов актера. Впрочем, Николь Кидман обычно с добром вспоминала о бывшем муже и говорила, что была счастлива в браке.