Добавим, что на Оскаре также выступили индийские певцы Рахул Сиплигундж и Каала Бхайрава, которые показали на сцене кадры из Украины, в том числе изображение Мариинского дворца. Однако о своей речи артисты не упомянули нашу страну.

Важно Победители Оскара-2023: все лауреаты главной кинопремии Голливуда

На Оскаре-2023 Украину публично поддержали только представители польского фильма Иа.

В частности, оператор-постановщик Михал Димек и актер Матеуш Костюкевич появились на церемонии с желто-голубыми лентами. Еще несколько участников команды надели брошки в виде украинского флага.

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Справка! Польский фильм "Иа" рассказывает о сером осле с меланхолическими глазами, который встречает на своем жизненном пути добрых и плохих людей, чувствует радость и боль, проходит через колесо фортуны, случайно превращающее удачу в катастрофу. Но он ни на миг не теряет своей невиновности.

Каждый год гости Оскара носят ленту или значок, чтобы подчеркнуть важность события в мире. Напомним, что в прошлом году, на церемонии Оскар-2022, звезды пришли с голубыми лентами с хештегом #withrefugees в знак поддержки беженцев из Украины.

В этом году у всех звезд тоже были голубые ленты, но это означало поддержку беженцев по всему миру. Кроме того, ни один из знаменитостей в речах не упомянул о войне в Украине.

К слову, оскар за "Лучший полнометражный документальный фильм" получила лента Дэниела Роэра о русском оппозиционера Алексея Навального, которая называется "Навальный". Хотя в этой же категории среди номинантов был фильм "Дом из обломков" о судьбе детей во время развязанной Россией войны на Донбассе.

Фильм о Навальном сразу вызвал шквал возмущения в украинском инфопространстве. Люди в соцсетях называют фильм "документальным бутербродом", напоминая слова Навального о Крыме. Для украинцев это явилось примером того, как иностранные партнеры все еще пытаются найти "хороших русских". Что пишут о победе "Навальный" на Оскаре-2023 – читайте в нашей статье.