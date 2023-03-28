Кэти Перри гордо отреагировала на визит Орландо Блума в Украину: "Ты герой"

В воскресенье, 26 марта, голливудский актер Орландо Блум приехал в Украину в качестве посла доброй воли UNICEF. Он не только встретился с Зеленским, но и посетил деоккупированные города – Ирпень, Демидов. Жена Кэти Перри назвала его героем.

Супер популярная американская певица Кэти Перри публично поддержала Украину, ведь в профиле с 195-миллионной аудиторией опубликовала видео встречи Орландо Блума с Владимиром Зеленским. Она лаконично, но гордо прокомментировала кадры из Офиса Президента на Банковой.

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Кэти Перри отреагировала на приезд Орландо Блума в Украину

Я так горжусь той работой, которую ты делаешь с UNICEF, моя любовь. Ты герой и в реальной жизни,

– написала Кэти Перри.

Все потому, что в кино Орландо Блум играет преимущественно отважных персонажей – как эльфа Леголаса во "Властелине колец", который помогает Фродо Бегинсу доставить Кольцо в Мордор, герцога Бекингемского в приключенческом фильме "Мушкетеры".