Кэти Перри гордо отреагировала на визит Орландо Блума в Украину: "Ты герой"
Источник:Кэти Перри
В воскресенье, 26 марта, голливудский актер Орландо Блум приехал в Украину в качестве посла доброй воли UNICEF. Он не только встретился с Зеленским, но и посетил деоккупированные города – Ирпень, Демидов. Жена Кэти Перри назвала его героем.
Супер популярная американская певица Кэти Перри публично поддержала Украину, ведь в профиле с 195-миллионной аудиторией опубликовала видео встречи Орландо Блума с Владимиром Зеленским. Она лаконично, но гордо прокомментировала кадры из Офиса Президента на Банковой.
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Кэти Перри отреагировала на приезд Орландо Блума в Украину
Я так горжусь той работой, которую ты делаешь с UNICEF, моя любовь. Ты герой и в реальной жизни,
– написала Кэти Перри.
Все потому, что в кино Орландо Блум играет преимущественно отважных персонажей – как эльфа Леголаса во "Властелине колец", который помогает Фродо Бегинсу доставить Кольцо в Мордор, герцога Бекингемского в приключенческом фильме "Мушкетеры".
- Напомним, в Украине Орландо Блум позабавлял детей в центре "Спільно", который построен глубоко в метро для их безопасности. Он трогательно написал в своем инстаграме: "Детям в Украине нужно вернуть детство".
- После этого актер поехал в деоккупированные почти год назад Ирпень и Демидов, где познакомился с многодетной семьей, воспитывающей девятерых детей. Так он напомнил, что UNICEF работает над искоренением заведений интернатного типа.
- В то время как в Ирпене звезда вместе со 150 детьми принял участие в образовательном квесте Александра Педана и пса-сапера Патрона.
- Орландо Блума ждали и в Офисе Президента – Владимир Зеленский, Андрей Ермак, уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук и команда ЮНИСЕФ. Они обсудили вопросы восстановления Украины и школьной инфраструктуры.