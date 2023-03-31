Орландо Блум по возвращении из Украины сходил на свидание с любимой: милые фото
Источник:Daily Mail
Британский актер провел несколько дней в Украине, где посетил детский центр и пообщался с Зеленским. Теперь Орландо Блум вернулся домой и решил сразу же пойти на свидание с невестой Кэти Перри.
Американская певица Кэти Перри вместе с актером Орландо Блумом появилась на публике. Они сходили на ужин в ресторан 4 Charles Prime Rib в Нью-Йорке после того, как Орландо Блум побывал в Украине.
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Выходя из популярного заведения, звездная пара держалась за руки.
Орландо Блум из Кэти Перри / Фото из соцсетей
Кэти Перри была одета в темно-зеленое пальто с лавандовым воротником с кистями и соответствующими рукавами. Она также одела белый топ с круглым вырезом и черную юбку, сочетавшуюся с массивными ботинками. Дополнила свой образ певица красными очками.
Тем временем Орландо Блум надел черный джемпер с темными джинсами и синюю кепку. В руках он держал куртку.
Орландо Блум из Кэти Перри / Фото из соцсетей
Добавим, что с утра на следующий день пару снова заметили вместе в Нью-Йорке. Теперь они были одеты в более обычный образ – спортивные костюмы и кроссовки. Кейт и Орландо были в кепках.
Кэти Перри и Орландо Блум / Фото из соцсетей
Что известно об отношениях Кэти Перри с Орландо Блумом:
- Пара впервые встретилась на вечеринке Netflix Golden Globes/Weinstein Company в 2015 году, что вызвало слухи об их романтической связи.
- Вскоре их несколько раз видели, как звезды проводили время вместе, а фотографии пары на Гавайях в феврале 2016 года, на которых они целовались, подтвердили их отношения.
- Орландо Блум сделал предложение своей любимой на День Святого Валентина 2019 с кольцом для помолвки с розовым бриллиантом. Однако о браке пары пока ничего неизвестно.
- Теперь они родители двухлетней дочери Дейзи. Британский актер также является отцом 12-летнего Флинна от бывшей супруги Миранда Керр.