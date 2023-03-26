Орландо Блум приехал в Украину: актер поделился впечатлениями

Мировые звезды постоянно поддерживают Украину. В этот раз в Киев прибыл британский актер Орландо Блум, игравший в популярных фильмах "Пираты Карибского моря", "Властелин Колец" и т.д. Актер уже даже поделился первыми впечатлениями от Украины.

Орландо Блум приехал в качестве посла доброй воли UNICEF с миссией поддержать украинских детей. Свои эмоции по поводу приезда актер описал в соцсетях.

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Напомним, что Орландо уже не в первый раз в Украине. Его первая поездка была в 2016 году. Теперь актер не побоялся приехать и во время войны.

Я никогда не ожидал, что война обострится по всей стране, когда я был там. Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех… Детям в Украине нужно вернуть детство,

– написал он.

Актер рассказал, что посетил центр "Спильно", поддерживаемый UNICEF. "Спильно" на украинском означает "вместе", и таких центров здесь более 180. Тот, который я посетил сегодня, был построен глубоко в метро, чтобы обеспечить их безопасность", – рассказал Орландо.

По его словам, там родители могут ежедневно на несколько часов оставлять своих детей, чтобы те могли поиграть, позаниматься творчеством, отдохнуть и почувствовать себя в безопасности.

Смотрите фото с визита Орландо Блума в Украину:

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