Снова близнецы: жена Джорджа Клуни Амаль беременна, – СМИ
Источник:OK! Magazine
Сеть взорвала новость о том, что звездные супруги Джордж и Амаль Клуни ждут ребенка. Пресса подозревает, что у них снова родятся близнецы.
4 года назад успешный голливудский актер Джордж и адвокат Амаль Клуни стали родителями близнецов Эллы и Александра. Западная пресса подозревает, что Амаль снова беременна.
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Джордж и Амаль Клуни ждут ребенка
Источник, близкий к паре, сообщил, что адвокат находится на 3-4 месяце беременности. Поэтому совсем скоро будет заметно, что Амаль беременна. СМИ подозревают, что у звезд снова родятся близнецы.
Супруги по случаю радостной новости устроили вечеринку с близкими и друзьями 4 июля в Италии. Там они объявили о том, что снова станут родителями. Джордж был очень горд, рассказывая о предстоящем пополнении, а Амаль сияла от счастья.
Инсайдер добавил, что пара очень хотела еще детей. Однако они сомневались, удастся ли им осуществить мечту из-за возраста адвоката. В этом году ей исполнилось 43 года.
Что известно о семье Джорджа и Амаль Клуни
- Пара познакомилась в 2013 году в Италии у озера Комо. Там они построили общее жилье, где проводят время на каникулах.
- В следующем году влюбленные объявили о помолвке. Роскошная свадьба состоялась 27 сентября 2014 года в Венеции.
- В феврале 2017 года Джордж и Амаль заявили, что станут родителями. Уже 6 июня у них родились двойняшки – Александр и Элла.
- Супруги пристально скрывают детей от папарацци, да и сами крайне редко появляются на публике. Из-за этого поговаривали, что пара разводится и имеет проблемы в семье, однако они это не комментировали и до сих пор живут в браке.