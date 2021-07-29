Популярная актриса рассказала, что когда она жила и росла в Украине, то дома не было горячей воды, из-за чего она редко принимала душ. Но когда у нее появились дети, то она тоже не мыла их каждый день, поскольку считает, что в этом нет смысла.
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Мила Кунис редко моет детей
"Если мы видим на них грязь – моем. В другом случае в этом нет никакого смысла", – рассказал Кутчер, добавив, что их семья также редко пользуется мылом, поскольку оно сушит кожу и смывает натуральный жир с кожи.
Я никогда не была той матерью, которая купала своих младенцев,
– добавила актриса.
Сама же пара тоже редко моется, за исключением подмышек и интимной зоны. Также пара ходит в душ, когда им жарко, или когда они потеют в тренажерном зале.
"У меня есть склонность поливать лицо водой после тренировки, чтобы вывести все соли", – отметил Кутчер, а Кунис добавила, что умывается "дважды в день".
Что известно о семье Милы и Эштона?
- Актриса начала отношения с Эштоном в апреле 2012 года, а уже через 2 года объявила о помолвке.
- Пара поженилась 4 июля 2015 года в Калифорнии.
- 1 октября 2014 года у них родилась дочь Уайетт Изабель Кутчер, а 30 ноября 2016 года – сын Димитрий Портвуд Кутчер.
- Супруги пристально скрывают детей от общественности и не показывают их публике. Впрочем, папарацци иногда удается зафиксировать всю семью на прогулках.