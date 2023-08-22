"Она мой антипод – смуглая и черненькая": ONUKA рассказала о дочери Лине и материнстве

В прошлом месяце солистка ONUKA Ната Жижченко второй раз стала мамой. Певица родила дочь, которую назвала Линой. Оказывается, девочка родилась преждевременно и совсем не похожа на звездную маму.

В начале августа Наталья Жижченко залюбовала сеть волшебными фото с новорожденной дочерью. Теперь артистка рассказала о своем материнстве.

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Жиженко родила дочь преждевременно

В новом интервью ONUKA призналась, что ее новорожденная дочь появилась на свет раньше рассчитанного срока. Кроме того, девочка совсем не похожа на звездную маму.

Она вообще на меня не похожа, полный антипод – смуглая, черненькая. Но тайминг она унаследовала отлично. Мы завершали альбом, отправили файлы вечером, а утром она родилась. Раньше своего срока, но она ждала, чтобы мы все треки скачали,

– поделилась певица.



Дочь Натальи Жиженко / Фото из инстаграммы певицы

Жиженко о материнстве

По ее словам, материнство дается сложно.

"Это сложнее карьеры и примерно одинаково по степени того, сколько ты должен отдавать", – объяснила Жиженко.

Отметим, что Наталья раньше говорила, что не хочет быть мамой. Пока же у нее двое детей, но о третьем ребенке ONUKA не задумывается.

Я никогда в жизни не хотела детей, но на все есть свой ответ. Наверное, почему-то так должно было произойти. Двое. Я думаю, что это идеальная гармония. Думаю, на этом хватит,

– высказалась артистка.

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Что раньше говорила солистка ONUKA

Наталья Жиженко сейчас живет в Черниговской области. Вторая беременность певицы пришлась на полномасштабную войну, а после рождения дочь Лина в первую же свою ночь побывала в укрытии.

Война повлияла и на ее трехлетнего сына Сашу. Оказывается, первым его сознательным предложением были слова: "Свет пропал" (в тот период начали выключать электроэнергию).

Ранее Ната Жижченко также показала кадры трогательного знакомства старшего сына со своей сестренкой. Он осторожно касался щечки новорожденной Лины.

Жиженко назвала девочку в честь Лины Костенко. Уче из-за того, что во время беременности Ната много читала, и ей нравится творчество поэтессы. Кроме того, имя Лина происходит от слова лен. По словам исполнительницы, оно просто и без лишнего пафоса.