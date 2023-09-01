Мне повезло, – ONUKA поразила историей знакомства с мужем

Певица Ната Жижченко, более известная как ONUKA, уже более 7 лет состоит в браке со своим мужем Евгением Филатовым. На днях она поделилась историей их знакомства.

Как оказалось, звездные супруги познакомились через общих знакомых, которые занимались музыкой. Тогда Нате Евгений показался очень талантливым парнем.

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Как ONUKA познакомилась со своим мужем

Сначала парень с девушкой были больше в дружеских, чем в романтических отношениях. Однако в 2008 году в Киеве Ната и Евгений стали теснее общаться и у них закрутился роман.

Я тогда еще была молода, амбициозна, с юношеским максимализмом на полную мощь. И я так думаю: "Послушаю, что же там за талантливый такой парень?" Я послушала пару треков – реально офигила в то время. Думаю: "Ничего себе!" А это просто те времена, когда не было интернета, когда каждый делал это не то что на коленках, а реально на коленках.

– поделилась исполнительница.



Ната Жижченко с мужем и старшин сыном / Фото из инстаграмма исполнительницы

Певица также рассказала, что быть с мужем вдвоем творческим имеет как свои плюсы, так и минусы. В то же время она отметила: "Мне повезло с Евгением, который делает прекрасные аранжировки и лучший, по-моему, разножанровый композитор современности, который является частью проекта Onuka".

Что известно личная жизнь Наты Жижченко: коротко

Певица вышла замуж в 2016 году. В июле она с мужем, музыкальным продюсером Евгением Филатовым, во второй раз стали родителями. Певица родила девочку, которую вместе с мужем назвала Лина. Супруги также воспитывают трехлетнего сына Александра.