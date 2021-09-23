Она мне нравится, – Слава Демин мог стать участником "Холостячки" со Златой Огневич

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что мог принять участие в шоу "Холостячка". Мужчина не сам выразил желание идти на проект, поскольку бороться за сердце Огневич ему предложили организаторы.

В начале года украинский ведущий Слава Демин сообщил, что разводится с женой. Многие пользователи сети заподозрили, что это пиар-ход для участия мужчины в 2 сезоне романтического шоу "Холостячка".

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Слава Демин о "Холостячке"

И по словам ведущего, разрыв его брака и участие в "Холостячке" ничего общего не имеют. И именно организаторы проекта предложили ему пойти на шоу.

Мне звонили с кастинг отдела... Они мне написали: "Мы хотим, чтобы вы у нас приняли участие". Позвонила мне продюсер линейная, сказала, что вы будете жить в доме... Я ей говорю: "Я не смогу жить, у меня эфиры. Я не смогу на два месяца или на три уехать". Ну, якобы, как-то что-нибудь придумаем...

– поделился Слава Демин.

Мужчина рассказал, что впоследствии ему позвонила редактор. Она начала задавать ведущему различные вопросы.

"Зачем вам это шоу? А вы расстались уже? Почему вы не расстались? Когда будете подавать на развод... Фраза была именно такая: "Значит так, что вы хотите от Златы?". Я подумал, что со Златиной мамой разговариваю", – подчеркнул Демин.

Слава добавил, что он не имел большого желания идти на проект. Однако к главной героине он чувствовал определенную симпатию.

Мне "Холостячка" не нужна была. Мне написали – ну, я думаю, прикольно. Да, я знал, что это Злата Огневич. Мне очень нравится Злата Огневич. И Злата знает мое отношение к ней. Она мне очень нравится, очень импонирует как человек, как девушка,

– признался Демин.

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Развод Славы Демина

25 января 2021 года ведущий рассказал, что разводится с женой после 10 лет брака. Он отметил, что с Ксенией остался в хороших отношениях.

Причиной разрыва брака стал быт, который частично уничтожил романтику в отношениях супругов. Полгода Слава и Ксения пытались спасти отношения, но все было напрасно.

Бывшие супруги воспитывают сына. Обязанности по опеке над парнем они разделили поровну.



Слава Демин с экс-женой / Фото из инстаграма Славы Демина