В декабре 2021 года музыканты KALUSH запустили еще один музыкальный проект под названием KALUSH Orchestra. В отличие от основного коллектива, они делают акцент на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентике.

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Обе группы существуют параллельно и имеют общих участников. В составе KALUSH Orchestra к Олегу Псюку (вокал, тексты) Килиммену (диджей) и Джонни Дивному (бэк-вокал) добавились мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик. Еще один музыкант Игорь Диденчук играл в KALUSH с самого начала, а теперь будет фокусироваться на оркестре.

Олег Псюк – лидер группы KALUSH и проекта KALUSH Orchestra ответил Showbiz 24 на самые горячие вопросы перед Нацотбором.

Почему отправились на Нацотбор с проектом KALUSH Orchestra, а не классическим и популярным KALUSH?

Уверен, что KALUSH Orchestra – это больше европейский проект, поскольку наша аудитория менее адаптирована к такой музыке. Почему-то сразу вспоминается "ДахаБраха": в Украине у группы немного концертов в отличие от Европы, где количество выступлений может достигать 200 – 300 в год. Поэтому, не сомневаюсь, что наше творчество понравится Европе. Наличие фольклорных мотивов и рэпа – это что-то невероятное, то, что "выносит мозг"! Также делаем ставку на неординарность образов, потому что они интереснее, чем у KALUSH.

Вы ранее говорили, что KALUSH Orchestra – это рэп с фольклорными мотивами и максимальным количеством аутентики. Go_A в прошлом году тоже поразили украинским этнохитом. Вы вдохновлялись их примером для участия в отборе?

Ни в коем случае. То, что делаем мы, никоим образом не похоже на то, что делает Go_A.

Участник группы KALUSH Orchestra / Фото Анастасии Мантач, Суспільне

Евровидение – это больше о попхитах и ярком шоу. Как думаете, Европа поймет украинский рэп в сочетании с этно?

Уверен, что Европа поймет рэп в сочетании с этно. И не сомневаюсь, что если мы победим в Нацотборе, то первое место в Европе нам гарантировано. Так сложилось, что за рубежом очень ценят и любят украинский фольклор, а KALUSH Orchestra как раз акцентирует внимание на фольклоре в своих треках. В случае победы в Нацотборе мы все вместе сможем наблюдать, на сколько это движение будет быстрым, и как воспринимают европейцы наши треки.

Вы готовите к отбору песню "Стефанія". О чем она? Она будет полностью украинской? В случае победы на отборе будете адаптировать на английский?

"Стефанія" – это песня про мою маму. Я никогда не посвящал ей песни, да и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она определенно заслуживает этой песни (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-либо для нее делал. Было бы очень круто, если бы она победила, и в прямом эфире я спел специально для нее эту песню еще раз.

Что касается песни, то будет только украиноязычная версия хита.

Чем планируете поражать в финале Нацотбора?

Увидите. Это будет что-то максимально необычное, потому что это наша фишка. Когда вы нас увидите, то точно не забудете. Не хочется сейчас раскрывать деталей. Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому 12 февраля включайтесь и будьте вместе с нами на одной волне.

Отрывок песни "Стефанія": слушайте онлайн

Справка: украинская рэп-группа KALUSH, основана в 2019 году и названа в честь Калуша, родного города солиста Олега Псюка. В арсенале группы соглашение о сотрудничестве с американским хип-хоп лейблом Def Jam, который входит в Universal Music Group, два музыкальных альбома HOTIN и "ЙО-ЙО", клипы, которые набирают миллионные просмотры на ютубе и треки, которые быстро становятся популярными в сети.