"Он украинец, живет в Гамбурге": Дарья Петрожицкая приоткрыла занавес новых отношений

Украинская актриса Дарья Петрожицкая спустя 2 недели после вторжения России переехала в Германию. Как оказалось, там живет ее любимый Алексей – парень, с которым она познакомилась после съемок второго сезона сериала "Папик".

После первого неудачного брака Дарья Петрожицкая обрела свое счастье. Новым бойфрендом стал Алексей – уроженец Украины, живущий в Германии. Именно к нему переехала актриса, когда в Киевской области свирепствовала война.

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На 19 день я приехала в Габмург, в Германию. И теперь я здесь. Потому что здесь живет мой юноша. Это его квартира. Он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности. Это мой Алексей, о котором я мало что хотела рассказывать. Особенно то, что он живет за границей,

– призналась звезда.

Актриса раньше публиковала фотографии с любимым, но его лицо еще скрывает. Четыре дня назад она тоже поздравила его с днем рождения. Известно, что парень – немного младше Дарьи, ей 29 лет. "С тобой я в безопасности!" – написала девушка.



Дарья Петрожицкая с любимым / Фото из инстаграмма актрисы

Следует добавить, что звезда "Папика" встретилась с новым любимым после завершения съемок второго сезона "Папика". Они познакомились через общих товарищей, поэтому мужчина не знал Дарью как звезду известного сериала. Актриса добавляла, что встречается с новым бойфрендом с начала 2021 года.

Первые недели в Европе

Артистка рассказывала, что очень скучает по жизни в родной Украине. Как только она приехала в другую страну, у нее было паническое состояние, а потом постоянно лились слезы.

"В разговоре со своим психологом звезда отметила: "Со мной что-то не так, я не могу с собой справиться. Дайте мне какие-нибудь лекарства, пропишите". Но психолог сказала, что "ничего не нужно и так должно быть – еще поплачешь и не раз...", – делилась Дарья.

Личная жизнь Дарьи