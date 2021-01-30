Украинская актриса, главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина дала откровенное интервью. Девушка призналась, что она со своим избранником Александром Эллертом уже задумывались над пополнением в семье и он хочет близнецов.

Источник: "31 вопрос от Люкс FM"

Ксения Мишина рассказала о работе актрисы, участии в шоу "Холостячка", отношениях с сыном и с Александром Эллертом. Девушка ответила еще на много интересных вопросов.

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Ведущий проекта "31 вопрос" Слава Демин поинтересовался у Ксении, что она хочет реализовать до 40 лет. Она поделилась, что эти цели касаются карьеры, семьи. В частности, Мишина стремится снова стать мамой.

Ксения Мишина о пополнении в семье

Через несколько дней после финала "Холостячки" Ксения и Александр стали жить вместе. Они строят планы на совместное будущее и наслаждаются романтическим периодом своих отношений. Также влюбленные уже говорили о пополнении в семье.

Мишина и Эллерт очень хотят общего ребенка. Актриса призналась, что хочет стать мамой девочки, поскольку сына уже имеет от предыдущих отношений. О дочери мечтает и Александр, однако мужчина хочет сразу двух.

Саша хочет близнецов. Мне очень нравится эта идея, она просто сумасшедшая. Близнецы же могут быть такими прикольными. Будут сестры Эллерт,

– рассказала Ксения.

Напомним, Ксения Мишина воспитывает сына Платона, а Александр – дочь Элю. Шоумен поддерживает отношения с девочкой, проводит вместе с ней много времени. После проекта Платон очень обрадовался, что Эллерт будет жить вместе с ним и мамой. Мальчик также подружился с Элей. Все они хорошо общаются.

Интервью Ксении Мишиной: смотрите видео онлайн