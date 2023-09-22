"Разрывает сердце на куски": Оля Полякова представила впечатляющий клип на новую песню о любви

Оля Полякова выпустила новую песню о любви. Как отметили фаны, в композиции рассказывается о состоянии каждой украинской женщины, которая ждет своего героя с войны.

Кроме того, артистка выпустила клип на трек. Это была первая работа режиссера Алана Бадоева после 24 февраля 2022 года. По словам клипмейкера, видео было очень сложным, как эмоционально, так и физически, поскольку все, что зритель видит в кадре, абсолютно реально. В то же время фаны отметили, что клип "разрывает сердце на куски".

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Оля Полякова представила новую песню

Композиция, как и новая видеоработа певицы, демонстрируют изменения, которые произошли в творчестве и ее образе после 24 февраля 2022 года. Ведь с началом полномасштабного вторжения имидж Поляковой стал более взвешенным, а песни приобрели глубинные смыслы. Так, в песне "В твоих объятиях" исполнительница воспевает любовь, за которую каждая женщина готова бороться до последнего.

Видеоработа на песню "В твоих объятиях" выполнена в минималистическом стиле. Так, в начале клипа зритель видит хрупкую Полякову на безграничной кровати, которую через несколько секунд поглощает воронка. Героиня певицы, не жалея сил, пытается выбраться из ловушки, и когда ей это, наконец, удается, идет искать своего любимого мужчину на поле боя.

, специально для клипа режиссерская команда выкопала в поле большую яму, которая напоминает воронку от авиабомбы. Кроме того, все трюки в видео Полякова делала самостоятельно.

К тому же клип полон символизма. В частности, пустая кровать в клипе является аллегорией на одиночество украинской женщины, которую с мужем разлучила война.

История о сновидениях украинской женщины родилась мгновенно. Сегодня многие ждут своих мужчин с фронта. Я убежден, что во сне они встречаются с ними, ищут их на поле боя, мысленно становятся ангелами-хранителями своих любимых. Я Олю сразу предупредил, что это будет очень сложный клип как эмоционально, так и физически. Все, что зритель видит в кадре, абсолютно реально,

– прокомментировал клип Бадоев.

Оля Полякова – "В твоих объятиях": смотрите видео онлайн

Реакция сети

В комментариях под клипом поклонники выразили свой восторг как от песни, так и от видео на трек "В твоих объятиях".