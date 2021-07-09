Оля Полякова выпустила клип на песню "Взрослая девочка": дерзкое видео

"Королева ночи" Оля Полякова порадовала поклонников музыкальной новинкой. Она представила яркий и дерзкий клип на песню "Взрослая девочка". Звезда ошеломила безупречной видеоработой.

Видео Поляковой получилось не только очень ярким, но и забавным. Она в очередной раз показала свой стиль в музыке и сценических образах.

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Клип Оли Поляковой на песню "Взрослая девочка"

В сюжете видео и в самой песне говорится о том, что в потоке дел и житейских забот надо беречь свою внутреннюю девочку – заботились о ней, ласкать и регулярно выгуливать.

Также Оля показала в клипе мечты каждого артиста:

иметь много клонов;

подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольной жизни.

Режиссер видео Любомир Левицкий работает в Голливуде и не снимает клипы. Однако для украинской исполнительницы он сделал исключение. Мужчине удалось создать технически сложную работу. Главную роль в музыкальном ролике сыграла звезда комедии "Безумная свадьба" Инна Приходько.

Оля Полякова пыталась, чтобы все было безупречно. Конечно, особое внимание она сконцентрировала на эпатажных образах. Звезда позировала на камеру в яркой одежде, с насыщенным макияжем и неординарными прическами.

Оля Полякова – "Взрослая девочка": смотрите видео онлайн