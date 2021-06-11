Надя Дорофеева активно развивает свою сольную карьеру. Она представляет новые треки, которые быстро становятся хитами и покоряют музыкальные чарты. В летний день она порадовала поклонников премьерой нового клипа.

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Клип DOROFEEVA на песню "Почему"

Певица поделилась, что она открыто рассказывает о чувствах и переживаниях в своих текстах, музыке, а расставание переживал каждый человек. Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые слышишь по радио, о тебе.

Внутри человека борются 2 чувства: любовь и ненависть, а в голове только один вопрос: "Почему так?". И в этот момент он оказывается в плену чувств.

Конец отношений чувствуется, как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. В видео я постала футуристической героиней, которая выплескивает свою боль и обиду в чувственной хореографии. И это не просто танцы, это олицетворение ее страданий,
поделилась DOROFEEVA.

"И та, кто скрывает свою злобу на автомобиле, крича на него как на живое существо. Ее жизнь меняется после того, как он ее бросил. Повторение показывают цикличность времени и однообразие каждого ее дня без него. Эта потеря как автокатастрофа: мгновенно, временами травматично, обидно и больно. Но я знаю, когда что-то заканчивается, то начинается что-то лучше. Здесь нет проигравших. Ты выбираешь финал истории", – отметила певица.

DOROFEEVA – "Почему": смотрите видео онлайн

DOROFEEVA – "Почему": текст песни

Наверно диджей что-то знает
Обо мне
Мне все теперь напоминает
О тебе
И я роняю свои слезы
На танцпол
Я не ушла
Ты не ушел

Crying on the dancefloor

Не могу с тобой проститься
И не в силах отпускать
Поцелуи на ресницах
Начинают остывать
Не могу
Не хочу
Я убегу от этих чувств
Не могу с тобой проститься
Почему

Ну почему
все без тебя не так
Ну почему сама себе я враг
Ну почему все чувства я в тюрьму
Запру и выкину
Выкину

Наверно радиоведущий на волне
Историю любви расскажет
Обо мне
И я роняю свои слезы
В твой бокал
Из снов моих ты не пропал

Crying on the dancefloor

Не могу с тобой проститься
И не в силах отпускать
Поцелуи на ресницах
Начинают остывать
Не могу
Не хочу
Я убегу от этих чувств
Не могу с тобой проститься
Почему

Ну почему все без тебя не так
Ну почему сама себе я враг
Ну почему все чувства я в тюрьму
Запру и выкину
Выкину

Запру и выкину
Выкину

Ну почему все сложно
Выкину
Выкину

Давай оставим в прошлом
Выкину
Выкину

Ты у меня под кожей
Выкину
Выкину

Наверно диджей что-то знает