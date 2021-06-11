Надя Дорофеева активно развивает свою сольную карьеру. Она представляет новые треки, которые быстро становятся хитами и покоряют музыкальные чарты. В летний день она порадовала поклонников премьерой нового клипа.
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Клип DOROFEEVA на песню "Почему"
Певица поделилась, что она открыто рассказывает о чувствах и переживаниях в своих текстах, музыке, а расставание переживал каждый человек. Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые слышишь по радио, о тебе.
Внутри человека борются 2 чувства: любовь и ненависть, а в голове только один вопрос: "Почему так?". И в этот момент он оказывается в плену чувств.
Конец отношений чувствуется, как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. В видео я постала футуристической героиней, которая выплескивает свою боль и обиду в чувственной хореографии. И это не просто танцы, это олицетворение ее страданий,
– поделилась DOROFEEVA.
"И та, кто скрывает свою злобу на автомобиле, крича на него как на живое существо. Ее жизнь меняется после того, как он ее бросил. Повторение показывают цикличность времени и однообразие каждого ее дня без него. Эта потеря как автокатастрофа: мгновенно, временами травматично, обидно и больно. Но я знаю, когда что-то заканчивается, то начинается что-то лучше. Здесь нет проигравших. Ты выбираешь финал истории", – отметила певица.
DOROFEEVA – "Почему": смотрите видео онлайн
DOROFEEVA – "Почему": текст песни
Наверно диджей что-то знает
Обо мне
Мне все теперь напоминает
О тебе
И я роняю свои слезы
На танцпол
Я не ушла
Ты не ушел
Crying on the dancefloor
Не могу с тобой проститься
И не в силах отпускать
Поцелуи на ресницах
Начинают остывать
Не могу
Не хочу
Я убегу от этих чувств
Не могу с тобой проститься
Почему
Ну почему
все без тебя не так
Ну почему сама себе я враг
Ну почему все чувства я в тюрьму
Запру и выкину
Выкину
Наверно радиоведущий на волне
Историю любви расскажет
Обо мне
И я роняю свои слезы
В твой бокал
Из снов моих ты не пропал
Crying on the dancefloor
Не могу с тобой проститься
И не в силах отпускать
Поцелуи на ресницах
Начинают остывать
Не могу
Не хочу
Я убегу от этих чувств
Не могу с тобой проститься
Почему
Ну почему все без тебя не так
Ну почему сама себе я враг
Ну почему все чувства я в тюрьму
Запру и выкину
Выкину
Запру и выкину
Выкину
Ну почему все сложно
Выкину
Выкину
Давай оставим в прошлом
Выкину
Выкину
Ты у меня под кожей
Выкину
Выкину
Наверно диджей что-то знает