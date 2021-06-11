Надя Дорофеева активно развивает свою сольную карьеру. Она представляет новые треки, которые быстро становятся хитами и покоряют музыкальные чарты. В летний день она порадовала поклонников премьерой нового клипа.

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Клип DOROFEEVA на песню "Почему"

Певица поделилась, что она открыто рассказывает о чувствах и переживаниях в своих текстах, музыке, а расставание переживал каждый человек. Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые слышишь по радио, о тебе.

Внутри человека борются 2 чувства: любовь и ненависть, а в голове только один вопрос: "Почему так?". И в этот момент он оказывается в плену чувств.

Конец отношений чувствуется, как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. В видео я постала футуристической героиней, которая выплескивает свою боль и обиду в чувственной хореографии. И это не просто танцы, это олицетворение ее страданий,

– поделилась DOROFEEVA.

"И та, кто скрывает свою злобу на автомобиле, крича на него как на живое существо. Ее жизнь меняется после того, как он ее бросил. Повторение показывают цикличность времени и однообразие каждого ее дня без него. Эта потеря как автокатастрофа: мгновенно, временами травматично, обидно и больно. Но я знаю, когда что-то заканчивается, то начинается что-то лучше. Здесь нет проигравших. Ты выбираешь финал истории", – отметила певица.

DOROFEEVA – "Почему": смотрите видео онлайн

DOROFEEVA – "Почему": текст песни

Наверно диджей что-то знает

Обо мне

Мне все теперь напоминает

О тебе

И я роняю свои слезы

На танцпол

Я не ушла

Ты не ушел

Crying on the dancefloor

Не могу с тобой проститься

И не в силах отпускать

Поцелуи на ресницах

Начинают остывать

Не могу

Не хочу

Я убегу от этих чувств

Не могу с тобой проститься

Почему

Ну почему

все без тебя не так

Ну почему сама себе я враг

Ну почему все чувства я в тюрьму

Запру и выкину

Выкину

Наверно радиоведущий на волне

Историю любви расскажет

Обо мне

И я роняю свои слезы

В твой бокал

Из снов моих ты не пропал

Crying on the dancefloor

Не могу с тобой проститься

И не в силах отпускать

Поцелуи на ресницах

Начинают остывать

Не могу

Не хочу

Я убегу от этих чувств

Не могу с тобой проститься

Почему

Ну почему все без тебя не так

Ну почему сама себе я враг

Ну почему все чувства я в тюрьму

Запру и выкину

Выкину

Запру и выкину

Выкину

Ну почему все сложно

Выкину

Выкину

Давай оставим в прошлом

Выкину

Выкину

Ты у меня под кожей

Выкину

Выкину

Наверно диджей что-то знает