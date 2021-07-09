Видео Поляковой получилось не только очень ярким, но и забавным. Она в очередной раз показала свой стиль в музыке и сценических образах.
Смотрите также Тина Кароль презентовала клип на песню "Красиво": горячее видео
Клип Оли Поляковой на песню "Взрослая девочка"
В сюжете видео и в самой песне говорится о том, что в потоке дел и житейских забот надо беречь свою внутреннюю девочку – заботились о ней, ласкать и регулярно выгуливать.
Также Оля показала в клипе мечты каждого артиста:
- иметь много клонов;
- подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольной жизни.
Режиссер видео Любомир Левицкий работает в Голливуде и не снимает клипы. Однако для украинской исполнительницы он сделал исключение. Мужчине удалось создать технически сложную работу. Главную роль в музыкальном ролике сыграла звезда комедии "Безумная свадьба" Инна Приходько.
Оля Полякова пыталась, чтобы все было безупречно. Конечно, особое внимание она сконцентрировала на эпатажных образах. Звезда позировала на камеру в яркой одежде, с насыщенным макияжем и неординарными прическами.
Оля Полякова – "Взрослая девочка": смотрите видео онлайн
Летние премьеры от украинских артистов
- Саша Чемеров и Бумбокс выпустили трек "Любила";
- DOROFEEVA представила дерзкий клип на новый трек "Почему";
- Беременная MamaRika выпустила клип на песню Kava.