Оля Полякова впервые рассказала о домогательствах от учителя

Популярная украинская певица Оля Полякова недавно подняла тему харассмента. Звезда призналась, что когда училась в школе, ее домогался учитель физкультуры.

После заявлений о предложениях интима от Константина Меладзе Оля Полякова решила провести беседу с профессионалом. Она поговорила с гендерной эксперткой Натальей Пашко и впервые рассказала о домогательствах в школе.

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Оля Полякова о сексуальных домогательствах

Знаменитость рассказала, что это произошло, когда она училась в школе. Оля Полякова уверена, что такая ситуация может случиться с каждой женщиной.

Пощупал учитель физкультуры, и думаешь: "Он пощупал меня, или это мне показалось? Наверное показалось". А затем на следующем уроке он подсаживает тебя, и как-то пальцем лезет тебе не туда. И ты снова думаешь: "Нет, показалось, ну не может же такого быть, это же взрослый. Я себе придумала",

– призналась певица.

Оля Полякова поделилась, что после этого пошла к маме, которая была врачом, и попросила сделать освобождение от уроков физкультуры. Так девушка год не ходила на эти занятия, однако никому не рассказала о том, что произошло.

О Меладзе и Ани Лорак

Оля Полякова добавила, что ее очень возмущает, когда женщины признаются в домогательствах и встречаются с волной критики в сети.

Я по-женски поддержала Ани Лорак, потому что в моей жизни тоже была подобная ситуация. Но она под серьезным социальным давлением отказалась от своих слов, и сказала, что все перекрутили журналисты. Хотя что там перекручивать, если все было в прямой речи. Ее же не поддержал никто из коллег.

"Я была единственной, и Найник Татьяна поддержала, потому что тоже рассказала об этом. Все остальные, желая обелить или выделить себя из этой ситуации, говорили: "Что вы, я не такая, мне никогда нельзя даже такого предложить". Хотя эти люди в частных беседах совсем иначе говорят и совсем другие вещи рассказывают", – подчеркнула Оля Полякова.

Звезда объяснила, почему сама так долго не рассказывала о предложениях интима от Константина Меладзе.

Мне говорят: "Почему ты рассказала об этом через 15 лет?" А кому я должна была рассказать об этом 15 лет назад? Вы меня сейчас не слушаете! Я рассказала об этом год назад у Гордона, об этом никто не написал,

– отметила певица.

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