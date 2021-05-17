Оля Полякова – яркая личность, которая всегда поражала неординарными образами и концертным нарядом. Также певица неоднократно показывала свою нежность и женственность.

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Продемонстрировала это и во время одной из весенних фотосессий, которую организовала на свежем воздухе.

Весенний look Оли Поляковой

Исполнительница позировала посреди поля, на котором обильно расцвели одуванчики. Для атмосферной съемки она выбрала яркий спортивный костюм желтого цвета с голубой надписью на oversize худи.

Белокурые волосы красавица распустила и уложила в легкие локоны, которые красиво развевались на ветру. Свой образ Полякова дополнила красивым венком из одуванчиков. На лице сделала едва заметный макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

"Я люблю весну!", – написала звезда под фото.

Весенняя фотосессия Оли Поляковой / Фото из инстаграма Оли Поляковой



Весенняя фотосессия Оли Поляковой / Фото из инстаграма Оли Поляковой

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