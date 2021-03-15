Известная украинская певица Оля Полякова в новом откровенном интервью рассказала о депрессии и о том, как успешно побороть эмоциональный кризис. Звезда призналась, что плачет почти каждый день, но это для нее лишь облегчение.

Популярная украинская артистка Оля Полякова стала героиней нового выпуска шоу "Слава +". В интервью Славе Демину певица подняла тему депрессии (и успешного выхода из нее) и рассказала о том, как поборола свои комплексы и что делает ее счастливой сегодня.

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Оля Полякова рассказала о позитивах карантина

Звезда рассказала, что самоизоляция и карантинные условия не всегда были негативным явлением. Во время пандемии певице удалось разработать несколько новых рецептов домашнего сыра и сидра.

"Мои сыры – уникальные, они сформировались под воздействием бактерий, которые завелись у меня в холодильнике. У меня отдельная сырная комната, где живут мои сыры. А сидр делаю из яблочного сока. В прошлом году был большой урожай "белого налива", фрукты падали, гнили и пропадали. А я собрала это все, выдавила сок в большие бутыли, поставила в погреб – и через год у меня прекрасное белое вино. Оно перебродило – и вышел янтарный, сладкий сидр, такого вкуса нет ни в одном магазине".

Оля Полякова о депрессии

Одной из главных тем интервью стала тема депрессии. Оля Полякова к ней относится однозначно и жестко: "Если депрессия как медицинский диагноз – это к врачу. Если просто слезы и жалко себя – нужно заняться делом". Певица призналась, что плачет чуть ли не каждый день, но слезы воспринимает как момент облегчения и расслабления.

Самореализация и много работы, – именно это Оля Полякова называет успешным методом борьбы с эмоциональной нестабильностью. "Поплакал 5 минут в углу, вытер слезы, стал красивым и давай дальше быть счастливым", – поделилась Оля. Она уверена, что работа или любое другое занятие, которое по-настоящему увлекает, способно избавить от всех проблем в жизни.

Нет людей довольных собой, своей внешностью. Все люди глубоко испуганы и закомплексованы. Наши комплексы даются нам Вселенной для того, чтобы мы развивались,

– рассказала Полякова.

Счастье и самоуважение, по словам артистки, появляются к 35 годам, когда человек становится профессионалом, находит себя в жизни и понимает, кем хочет стать.

Певица живет по очень простой философии: "Каждый день – повод для счастья, жить нужно здесь и сейчас, быть счастливым в моменте". Ранее, по ее словам, она жила так, будто "пишет в черновик" и когда-нибудь все перепишет, но в какой-то момент осознала, что прошло уже очень много времени, потраченного напрасно.

В конце Оля Полякова назвала вещи, которые делают ее счастливой каждый день: "Вкусная еда. Целовать утром ребенка. Выйти к себе на крыльцо на солнце. Этого достаточно – и я уже счастлива".

Смотрите интервью с Олей Поляковой в шоу "Слава+" онлайн: