Відома українська співачка Оля Полякова у новому відвертому інтерв'ю розповіла про депресію та те, як успішно побороти емоційну кризу. Зірка зізналась, що плаче майже щодня, але це для неї лише полегшення.

Популярна українська артистка Оля Полякова стала героїнею нового випуску шоу "Слава +". В інтерв'ю Славі Дьоміну співачка підняла тему депресії (і успішного виходу з неї) і розповіла про те, як поборола свої комплекси і що робить її щасливою сьогодні.

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Оля Полякова розповіла про позитиви карантину

Зірка розповіла, що самоізоляція та карантинні умови не завжди були негативним явищем. Під час пандемії співачці вдалося розробити кілька нових рецептів домашнього сиру і сидру.

"Мої сири – унікальні, вони сформувалися під впливом бактерій, які завелися у мене в холодильнику. У мене окрема сирна кімната, де живуть мої сири. А сидр роблю з яблучного соку. У минулому році був великий урожай "білого наливу", фрукти падали, гнилі і пропадали. А я зібрала це все, видавила сік у великі бутлі, поставила в льох – і через рік у мене прекрасне біле вино. Воно перебродило – і вийшов бурштиновий, солодкий сидр, такого смаку немає ні в одному магазині".

Оля Полякова про депресію

Однією з головних тем інтерв'ю стала тема депресії. Оля Полякова до неї ставиться однозначно і жорстко: "Якщо депресія як медичний діагноз – це до лікаря. Якщо просто сльози і шкода себе – потрібно зайнятися справою". Співачка зізналася, що плаче мало не кожен день, але сльози сприймає як момент полегшення і розслаблення.

Самореалізація і багато роботи, – саме це Оля Полякова називає успішим методом боротьби з емоційною нестабільністю. "Поплакав 5 хвилин в кутку, витер сльози, став красивим і нумо далі бути щасливим", – поділилась Оля. Вона впевнена, що робота або будь-яке інше заняття, яке по-справжньому захоплює, здатне позбавити від всіх проблем в житті.

Немає людей задоволених собою, своєю зовнішністю. Всі люди глибоко перелякані і закомплексовані. Наші комплекси даються нам всесвітом для того, щоб ми розвивалися,

– розповіла Полякова.

Щастя і самоповага, за словами артистки, з'являється до 35 років, коли людина стає професіоналом, знаходить себе в житті і розуміє, ким хоче стати.

Співачка живе за дуже простою філософією: "кожен день – привід для щастя, жити потрібно тут і зараз, бути щасливим в моменті". Раніше, за її словами, вона жила так, ніби "пише в чернетку" і коли-небудь все перепише, але в якийсь момент усвідомила, що пройшло вже дуже багато часу, витраченого надарма.

Наприкінці Оля Полякова назвала речі, які роблять її щасливою кожен день: "Смачна їжа. Цілувати вранці дитину. Вийти до себе на ґанок на сонці. Цього достатньо – і я вже щаслива".

Дивіться інтерв'ю з Олею Поляковою в шоу "Слава+" онлайн: