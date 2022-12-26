Ни слова на русском, – Полякова рассказала об 11-летней дочери, которая перешла на украинский

Украинская певица Оля Полякова поделилась неожиданными деталями о своей дочери Алисе. По словам звезды, девочка постоянно говорит по-украински и даже исправляет родных.

Певица Оля Полякова на зимние праздники вернулась в Украину. Она позаботилась и о том, чтобы домой вернулись и ее дочери – 17-летняя Маша и 11-летняя Алиса.

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Оля Полякова о младшей дочери

Артистка рассказала, что младшая Алиса, жившая в Великобритании в пансионате, неожиданно повзрослела из-за стресса. Также Полякова призналась, что девочка стала патриоткой – говорит только по-украински и исправляет других.

"В этом году она сама украсила елку, так стильно. Такая лаконичная, игрушки одинаковые, дождика нет, такая красивая. И лучше всего – сверху украинский флаг. Алиса – патриотка, вся в браслетах, значках. Есть один браслет, который подарил мне в госпитале раненый боец со словами, что он спас мне жизнь. Я Алисе рассказала эту историю, а она должна была ехать в Англию и говорит: дай мне этот браслет. Он уже два раза порвался, а она его скотчем залепила и носит, не снимая".

А еще она не говорит ни слова на русском. На дому невозможно сказать ни один русизм. Она исправляет каждую фразу. Довела нас всех до бешенства. В обиходе можешь что-то сказать, а она исправит каждое слово,

– поделилась Оля Полякова.

Артистка добавила, что девочка не учит украинский язык в Британии, но говорит соловьиной с мамой и подругой, дочерью продюсера Михаила Ясинского, с которым они в одной группе.



Алиса Полякова / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Что раньше Полякова говорила о дочерях