Тогда он был женат, – Оля Полякова вспомнила первые свидания со своим мужем

Украинская певица Оля Полякова вспомнила, как начались отношения с мужем Вадимом Буряковским. Она призналась, что первые свидания состоялись, когда супруг еще был в предыдущем браке.

В шоу певица рассказала, что выступала на дне рождения будущего мужа. Познакомились они благодаря проректору Ольге, которая впоследствии стала кумой и лучшей подругой артистки.

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Будущий мужчина тогда попросил у поляков номер телефона, после чего они начали общаться.

Секса на первых свиданиях не было

Ольга рассказала, что сначала между ними были дружеские отношения, переросших в брак.

Он пригласил меня на кофе, и мы проговорили три часа. Я поняла, что он классный, смешной, это было классное общение, но дружеское. Мы реально просто дружили. Понятно, что я ему нравилась. Это были классные отношения, но секса вообще не было,

– поделилась Полякова.

Вадим был женат, когда пара познакомилась

Певица отметила, что на тот момент Вадим был женат, и он познакомил ее со своим другом.

"Вадик был женат… Он не хотел меня обижать, не хотел меня брать в статус какой-то любовницы. Он меня уважал, и он познакомил меня со своим другом. Сказал, что он богат, умен. У меня там закружилась история", – рассказала она.

По ее словам, впоследствии Вадим поддержал ее в момент, когда она исходила из токсических отношений. После этого между ними начались романтические отношения.

Вадик – лучший друг. Я с ним всегда совещалась. Он меня очень поддерживал и морально из этой ситуации вытащил. И как-то на этом моменте мы уже так с ним очень слились,

– вспоминает Полякова.

Звезда рассказала, что Вадим уехал тогда к ее токсичному парню. Его не было несколько часов, а когда он вернулся, пара продолжила общение. После этого все и завертелось.

"После всех этих перипетий мы решили быть вместе. На что я ему сказала: "Ты женат". Но Вадик быстро решение принимает. Мы начали вместе жить. Закрутилось до того, что я забеременела. У меня не было истории, что я хотела за его замуж. Мне просто было с ним классно", – признается певица.

Артистка добавила, что мужчина был для нее мистер "решаю все проблемы". Он тогда делал для нее все. "А потом он решил сделать мне ребенка, хоть говорит, что это было случайно", – считает Полякова.

Оля Полякова рассказала об отношениях с Вадимом: полное видео

Раньше певица рассказывала, что у нее всегда были "итальянские" отношения с мужем – они то ссорятся как в последний раз, то быстро мирятся. Она также поразила обещанием, что никогда не разведется с Вадимом. В чем причина такой уверенности – читайте в статье.

Хотя в декабре артистка комментировала слухи о разводе из-за постоянных ссор. Тогда Оля Полякова объясняла, что ссорится с мужем "страшно", потому что привыкла жить отдельно, пока была во Франции с детьми.