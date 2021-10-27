Оля Полякова и Маша Ефросинина запустили совместное ютуб-шоу "Взрослые девочки". И в одном из выпусков программы Оля случайно оскорбила Ирину Билык.

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Оля Полякова целовала руки Ирине Билык

Недавно Полякова назвала Билык "с*чкой". А все потому, что Ирина якобы видела "королеву ночи" в компании какого-то мужчины и рассказала об этом ее любимому.

Обе артистки посетили прямой эфир "Танцев со звездами". За кулисами Оля принесла извинения коллеге за резкое высказывание. Дружба с Ириной важна, поэтому Полякова даже расцеловал ей руки. А соответствующее видео Билык опубликовала в инстаграме.

О настоящей, искренней, женской дружбе. А кого из шоу-бизнеса вы могли бы назвать "с*чкой"?

– написала Билык под роликом.