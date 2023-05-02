Люблю, – Оля Полякова трогательно обратилась к морпеху Дианову в его день рождения

Певица Оля Полякова поздравила морпеха Михаила Дианова с днем рождения. Она показала общие фото и пожелала защитнику счастья и здоровья.

Украинская певица Оля Полякова обратилась к защитнику Мариуполя Михаилу Дианову в его день рождения. Звезда поздравила его и поделилась общими фотографиями.

Смотрите также Оля Полякова рассказала о неудачном свидании в 15 лет: "Все закончилось циститом и больницей"

Оля Полякова поздравила Дианова

Исполнительница вспомнила о сотрудничестве с защитником и призналась, что счастлива встрече с ним. Она показала совместные фото с именинником.

Мишенька! Дорогой! С Днем рождения! Какое счастье, что мы встретились, наш герой! Не только на войне, но и в повседневной жизни ты продолжаешь защищать нуждающихся в помощи! Сколько с тобой уже сделали, а сколько еще сделаем! Слава Богу, ты жив и свободен, будь здоров и счастлив! Люблю,

– написала Оля Полякова.



Оля Полякова и Михаил Дианов / Фото из инстаграма певицы



Оля Полякова и Михаил Дианов / Фото из инстаграма певицы

Михаил Дианов поблагодарил артистку: "Спасибо, моя невероятная красавица".

Поклонники присоединились к поздравлениям в комментариях:

"Мише, с днем рождения. Крепкого здоровья, мирного неба и исполнения желаний желаю";

"С днем рождения. Дай Бог Вам здоровья";

"Искренние поздравления герою";

"С днем рождения наш герой, здоровье крепкого и победы";

"Долгих лет жизни и благополучия! Вы для нас пример несгибаемости наших ребят! Любим!".

Напомним, Оля Полякова в прошлом году запустила проект, целью которого был сбор на бионические протезы для пострадавших от войны украинцев. Планируемую сумму удалось превысить, ведь собрали почти 2 500 000, из них 1 700 000 гривен пожертвовал легендарный морпех Михаил Дианов, которому украинцы послали на лечение руки. По этому случаю артистка встретилась с защитником и поблагодарила его.

В феврале Оля Полякова и Михаил Дианов посетили украинских военных, которые были на реабилитации во Львовском центре UNBROKEN Ukraine.