Оля Полякова попала в больницу: певица испугала большими синяками после капельницы
Источник:Михаил Ясинский
Певица Оля Полякова попала в больницу. Из-за госпитализации артистке запретили работать, но она все равно выступила перед зрителями.
Об ухудшении состояния здоровья Оле Поляковой сообщил ее продюсер Михаил Ясинский. 8 октября у певицы была запланирована премьера моноспектакля "Мои корни", отмененная из-за госпитализации.
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Олю Полякову госпитализировали
Михаил Ясинский сообщил, что во Львове исполнительница почувствовала боль, поэтому обратилась к врачам. Специалисты запретили ей работать минимум неделю.
Оля Полякова в больнице / Фото из фейсбука Михаила Ясинского
Но уже утром Оля Полякова уехала в Киев. Там все же состоялось первое выступление артистки с моноспектаклем во Дворце Украины.
Уважаю глубоко эту невероятную артистку и профессионала. Горжусь, восхищаюсь тобой, Оля,
– обратился к звезде Ясинский.
Продюсер показал фото певицы. Среди них есть снимки, как артистка выступала на премьере 9 октября. Также Полякова показала свои кровоподтеки, вероятно, после капельниц.
Оля Полякова в больнице / Фото из фейсбука Михаила Ясинского
Оля Полякова показала синяки / Фото из фейсбука Михаила Ясинского
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