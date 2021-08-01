Оля Полякова поцеловала Макса Барских в губы: курьезная реакция певца

37-летняя королева украинской сцены Оля Полякова часто поражает публику дерзкими выходками. За кулисами, прямо посреди концерта, она поцеловалась с Максом Барских. Певец сразу же вспомнил о влиятельном муже артистки.

Жаркий инцидент произошел во время масштабного концерта "Вечер премьер", который собрал на одной сцене украинских артистов первого эшелона. После выступления Макс Барских дал короткое интервью. Прямо посреди разговора с журналистами к нему подошла Оля Полякова и сделала вид, что поцеловала в губы.

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31-летний секс-символ не растерялся и со словами "почему так" по-настоящему поцеловал коллегу. На его губах даже осталась ярко-красная помада Поляковой.

Правда, певец сразу же пожалел о своем дерзком поступке. Он уверен, что подобную выходку не оценит влиятельный супруг звезды Вадим Поляков. Сама же артистка рассмеялась и быстро исчезла из кадра.

Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли,

– с юмором заявил Макс Барских.

Макс Барских поцеловал Олю Полякову / Скриншот с видео

Вряд ли мужа Оли Поляковой возмутит смелый поступок Макса Барских, ведь она неоднократно рассказывала, что у них идеальные отношения. Вадим во всем ее поддерживает и всегда на ее стороне. Более того, любимый ревнует ее разве что к гаджетам и социальным сетям.