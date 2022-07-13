В спальне огромный автомат, – Оля Полякова о муже в терробороне
Источник:"Завтрак с 1+1"
Певица Оля Полякова после продолжительного пребывания за границей вернулась в Украину. Артистка рассказала, что ее муж служит в терробороне, поэтому у них дома постоянно есть оружие.
Сейчас многие известные мужчины находятся в территориальной обороне. Среди них и любимый Оли Поляковой. Пока звезда с дочерьми была за границей, Вадим с оружием в руках защищал Украину от врагов.
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Оля Полякова о мужчине в терробороне
Приехав домой, Оля в спальне обнаружила оружие. Теперь это новая реальность многих украинских семей.
Я захожу к Вадику в комнату и вижу – висит домашний халат, полотенце и на нем большой автомат. Спрашиваю: "Чего это у тебя в спальне автомат?", а он говорит: "А где он должен быть?" Мой муж находится в терробороне, у него есть бронежилет, оружие. И когда он забирал меня, тоже был с оружием. Это наша новая реальность,
– рассказала артистка.
В начале войны Полякова пыталась вывезти мужчину за границу, однако не удалось. Работники пограничной службы не поддались уговорам артистки и сказали ей прощаться с любимым.
Звезды, чьи мужчины в терробороне и ВСУ: последние новости
- Певица Alyosha с детьми уехала в США, а ее любимый Тарас Тополя вместе с коллегами из группы "Антитела" вступил в терроборону. Сначала ребята выполняли задачи парамедиков в Киевской области, а теперь служат на Харьковщине. Недавно артистка прилетала в Украину, чтобы встретиться с мужем.
- Муж художницы Евгении Гапчинской с 24 февраля находится на службе в ВСУ. Их дом под Киевом разграбили и разбили оккупанты.