Оля Полякова назвала слова Федишин о ЛГБТ "средневековьем": что ей ответила певица

Украинская певица Оля Полякова вслед за другими осудила гомофобное высказывание Ирины Федишин. Однако на этот раз звезда не смолчала и ответила коллеге.

Певица Ирина Федишин подвергается критике не только от поклонников и пользователей сети, но и от звездных коллег. Относительно ее заявлений высказалась Оля Полякова.

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Оля Полякова осудила заявления Федишина, а ей ответила

В инстаграм-сториз Оля Полякова прокомментировала слова Ирины Федишин о ЛГБТ-сообществе.

Средние века. Ну лучше бы ты и дальше только пела,

– написала исполнительница.

На этот раз Ирина Федишин отреагировала на сторож звездной коллеги. Она попросила относиться друг к другу с уважением: "Оля, не искажай мои слова! А петь я точно дальше буду. И давайте с уважением будем относиться друг к другу".



Ирина Федишин ответила Поляковой / Фото с инстаграм-сториз

Кто еще высказался о заявлениях Федишин по ЛГБТ

Анастасия Приходько напомнила коллеге, что 0 баллов для Польши на Евровидении-2022 она оправдывала аполитичностью конкурса, потому что якобы оценивала только искусство, но не смогла проигнорировать гендерную идентичность конкурсантов.

Травести-дива Монро удивлена, как Ирина попала в жюри конкурса, где людей не осуждают за их гендерную идентичность.

Ведущий Алексей Суханов уважительно отнесся к позиции певицы, но назвал ее не совсем взрослой. "Наступает время, когда уже нужно иметь критическое мышление. Вот говорите, что ЛГБТ-сообщество занимается греховными делами, разрушая себя, а я спрашиваю: "Разве может любовь разрушать?". Кто Вам сказал, что любовь – грех? Бог?… сомневаюсь, что Вы имели с ним личный разговор…и желаю, чтобы еще сто лет не имели бы!"

Певица и блоггер Анна Тринчер также осудила слова коллеги: "У меня нет слов. Гомофобия – это недопустимо. Особенно публичные высказывания от публичного человека. Ваше мнение и есть богохульство. Бог и Библия учат нас любить друг друга".



Анна Тринчер о Федишин / Фото с инстаграм-сториз