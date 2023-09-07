Помогли отстроить: Полякова и Дианов посетили детсад Бородянки, изуродованный оккупантами

Певица Оля Полякова и защитник Михаил Дианов посетили детский сад в Бородянке. Певица приобщалась к его обновлению.

Украинская певица Оля Полякова и защитник "Азовстали" Михаил Дианов посетили открытие отстроенного детского сада в Бородянском районе. Это восстановленный садик-школа "Светлый" в селе Шибене.

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Оля Полякова и Михаил Дианов на открытии детского сада

В прошлом году это заведение пострадало от рук окупантов. В его восстановление одной из первых задонатила Оля Полякова. Поэтому ее пригласили на торжественное открытие здания, успешно отреконструированного.

Какое счастье смотреть на улыбающихся, красивых детей. Видеть, что они могут расти и радоваться. Надо всегда говорить "спасибо" тем, кто нас сегодня защищает. Каждый день об этом помнить, чтобы над нами всеми было мирное небо,

– поделилась Оля Полякова.

За реконструкцию садика-школы взялись также волонтеры и меценаты во главе со Светланой Легкой, среди которых защитник "Азовстали" Михаил Дианов. В восстановлении помогали многие благотворители из Украины и всего мира.

Усилиями этих людей заведение отремонтировали по современным образовательным стандартам. Теперь там новая спальня, игровая комната и школьная столовая. Современной техникой, мебелью и другими предметами оборудовали все помещения сада. Так дети будут подрастать со всем, что им нужно для развития.

Полякова и Дианов на открытии детского сада / Фото прессслужбы

Оля Полякова и Михаил Дианов многое сотрудничают

Уже не первый раз Оля Полякова и Михаил Дианов вместе появляются на важных событиях, посещают защитников. Их дружба завязалась еще в ноябре, когда защитник задонатив большую сумму на сбор, организованный певицей. Также защитник Мариуполя снимался в клипе певицы на песню "Спасибо".

Недавно Михаил Дианов засветился на территории коттеджа Поляковой, где они вместе отдыхали. Так что в сети поползли слухи, что Михаил и Оля – пара. Но Полякова напомнила, что замужем, а Дианов – близкий ее друг и товарищ мужа, Вадима.

"Он из одного плена вышел и в другой попал, к нам домой", – пошутила артистка.