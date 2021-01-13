Телезвезда Леся Никитюк обожает брендовую одежду. Знаменитость не скупится и на дорогое белье. Она взбудоражила сеть новым пикантным фото в кружевном бюстгальтере, в котором засветила аппетитную грудь.

Даже несмотря на рождественские праздники съемок в жизни Леси Никитюк не уменьшается. В инстаграм-профиле ведущая продемонстрировала новый сексуальный образ. Перед камерой звезда предстала в откровенном бюстгальтере, похваставшись прелестями перед 3,5-миллионной аудиторией.

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Леся Никитюк в эротическом бюстгальтере

Народная любимица сделала селфи в роскошной квартире в Киеве, позируя полуобнаженной. На ней был лишь Кружевной бюстгальтер с прозрачными вставками на груди и кожаными цепочками.

Это белье от знаменитого британского бренда Agent Provocateur. Стоимость самого только бюстгальтера составляет 225 долларов – более 6 тысяч гривен. Поскольку в кадре Леся Никитюк засветила только грудь, неизвестно довершила ли она сексуальный look прозрачными трусиками.

Звезда позаботилась не только об обольстительном белье, но и о безупречном виде. Она позировала с ярким макияжем с акцентом на глаза, выделив веки желтыми и лиловыми тенями. Губы накрасила блестящей розовой помадой. Стилисты сложили волосы Леси Никитюк в стильный пучок, а из аксессуаров подобрали ожерелье с жемчугом и золотой браслет.

"Я так всегда утром выгляжу. А вы?"– с юмором написала ведущая.



Леся Никитюк в бюстгальтере за 6 тысяч гривен / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк в бюстгальтере за 6 тысяч гривен / Фото Instagram / @lesia_nikituk